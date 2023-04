Desde hoy las antiguas cuentas verificadas de Twitter ya no tendrán insignia si no están suscritas a Twitter Blue

Twitter anunció que hoy, 20 de abril, eliminará las marcas verificadas heredadas del sistema antiguo. En otras palabras, esto significa que las cuentas que actualmente tienen la famosa insignia azul de Twitter perderán su verificación si no se encuentran suscritas a Twitter Blue.

Elon Musk, el CEO de X Corp, la nueva empresa matriz de la red social, es uno de los usuarios que recibió en su momento la antigua marca de verificación y bromeó al respecto en Twitter, indicando que con esta acción se eliminarán los últimos vestigios de lo que una vez consideró «un sistema de señores y campesinos».

¿Pagar o no pagar por la marca de verificación azul de Twitter? La compañía eliminará las insignias heredadas

Twitter inicialmente anunció que eliminaría las marcas verificadas a partir del 1 de abril, pero la fecha se pospuso. Ahora, Twitter ha confirmado que la fecha es el 20 de abril. Sin embargo, algunos usuarios se mantienen escépticos hasta que el cambio realmente suceda.

El proceso de eliminación de las marcas verificadas será abordado de un modo»sigilosamente manual», según The Washington Post. Aún así, es posible que haya fallas en el proceso. También se desconoce si las marcas se eliminarán gradualmente o de una sola vez, siendo esto algo que podremos ir observando durante el transcurso de la jornada.

Si alguien desea tener una marca de verificación azul en su cuenta personal, deberá pagar por el servicio Twitter Blue, que en marzo se lanzó a nivel mundial. Las organizaciones, por su parte, pueden inscribirse para un proceso de verificación especialmente dedicado, completando un formulario de solicitud.

La marca de verificación azul en Twitter se introdujo en 2009 para combatir la suplantación de cuentas y ayudar a proteger a las celebridades de las falsificaciones en línea. Con el tiempo, la insignia se extendió a miles de cuentas verificadas en todo el mundo, incluyendo a personalidades del gobierno, líderes empresariales, atletas, actores y periodistas.

Cuando fue emitido el anterior anuncio del fin de las insignias heredadas del sistema antiguo de verificación, se abrió un debate en torno a esta determinación. El actor William Shatner fue uno de los personajes públicos que criticó abiertamente a Twitter por la decisión, tuiteando a Musk: «¿Ahora me estás diciendo que tengo que pagar por algo que me diste gratis?«, a lo que el CEO y propietario de la plataforma respondió «es más acerca de tratar a todos por igual, no debería haber un estándar diferente para las celebridades, en mi opinión».

Aunque inicialmente se concibió como una herramienta de seguridad en línea, la marca de verificación azul también se ha utilizado como un símbolo de estatus y un medio para aumentar la influencia en la plataforma. A pesar de este uso cuestionable, la verificación sigue siendo una herramienta importante para confirmar la autenticidad de los titulares de las cuentas.