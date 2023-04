Nueva polémica del uso de inteligencia artificial en la música, caso Drake y The Weeknd

Desde hace algunos años, la inteligencia artificial (IA) ha ganado terreno en el mundo de la música. Su capacidad para crear y producir música de manera autónoma ha generado una serie de debates en la industria, especialmente en lo que respecta a los derechos de autor y la creatividad humana. Recientemente, un proyecto que utilizó IA para crear una canción imitando el estilo de Drake y The Weeknd ha generado una nueva polémica al respecto.

El proyecto y su impacto

El proyecto, desarrollado por un creador llamado @ghostwriter, utilizó un software de IA entrenado con las voces de Drake y The Weeknd para crear una canción titulada «Heart On My Sleeve«. La canción, que habla sobre la cantante Selena Gomez, logró obtener millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music en muy poco tiempo. Sin embargo, la empresa Universal Music Group (UMG), que publica la música de ambos artistas, solicitó su eliminación debido a posibles violaciones de derechos de autor.

La reacción de UMG no es sorprendente, ya que la empresa ha estado tomando medidas para prevenir el uso no autorizado de sus canciones por parte de programas de IA. En marzo, la empresa envió una carta a plataformas de streaming, incluyendo Spotify y Apple, solicitando que bloqueen los servicios de IA que extraen melodías y letras de sus canciones con derechos de autor. La eliminación de la canción creada por IA de las plataformas de streaming es un ejemplo de la importancia que se le está dando al tema.

Las implicaciones de la IA en la música

El uso de IA en la música es un tema que genera opiniones encontradas. Por un lado, algunos defienden que la IA puede ser una herramienta valiosa para mejorar y acelerar el proceso de producción musical. La IA puede, por ejemplo, crear melodías o letras que podrían inspirar a los músicos a crear nuevas canciones. Además, algunos músicos han utilizado la IA como una forma de experimentación creativa, como en el caso del productor David Guetta, quien utilizó IA para agregar una voz en el estilo del rapero Eminem a una canción en vivo.

Por otro lado, hay quienes argumentan que el uso de IA en la música representa una amenaza para la creatividad y la originalidad. Al entrenar un software de IA con las voces y estilos de artistas populares, se corre el riesgo de crear música que sea una copia exacta de las canciones originales. El uso de IA para crear música puede ser visto como un intento de reemplazar a los músicos humanos, lo que podría afectar negativamente a la industria y a los artistas.

El debate sobre el uso de IA en la música es un tema complejo y multifacético que requiere de una discusión más profunda en la industria musical. Si bien es cierto que la IA puede tener algunas ventajas en la producción musical, también es cierto que su uso debe ser cuidadosamente regulado para evitar violaciones de derechos de autor y fomentar la creatividad y la originalidad. La música es una forma de expresión artística que se nutre de la humanidad y la emoción, y es importante que sigamos valorando estas características en la producción musical.