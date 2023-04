La revolución de la robótica humanoide: OpenAI con 1X Technologies, y Figure, en la carrera por la creación de androides comerciales

Brett Adcock, fundador de Vettery y Archer Aviation, anunció recientemente la creación de Figure, su nueva empresa centrada en la robótica humanoide. Figure tiene un ambicioso plan maestro.

El robot de Figure



Aunque todavía no se han presentado prototipos físicos de Figure 01, la empresa está trabajando a toda velocidad para desarrollar este robot, atrayendo talento de renombradas instituciones y empresas como el Florida Institute for Human and Machine Cognition, Boston Dynamics, Tesla, Waymo y Google X. Con este equipo de expertos en robótica, Figure aspira a revolucionar la industria de la robótica humanoide y tener un impacto significativo en la fuerza laboral y la sociedad en general.

Construcción de humanoides electromecánicos

La primera etapa del plan consiste en desarrollar un humanoide electromecánico completo, llamado Figure 01. Este robot tendrá una altura de 168 cm y un peso de 60 kg, con capacidad para levantar hasta 20 kg de carga útil y caminar a velocidades de hasta 1.2 m/s. La autonomía de funcionamiento será de hasta cinco horas con una sola carga.

Manipulación y movilidad similares a las humanas

Los humanoides de Figure contarán con manos y mecánicas corporales similares a las humanas, lo que les permitirá utilizar herramientas y realizar una amplia variedad de trabajos. Además, podrán caminar, subir escaleras y operar en entornos similares a los humanos.

Se espera que Figure 01 utilice actuadores eléctricos en lugar de sistemas hidráulicos, lo que podría permitir un mejor control y precisión en sus movimientos. Su diseño incluirá una pantalla como rostro, lo que facilitará la interacción y comunicación con las personas.

OpenAI y 1X Technologies: la colaboración que cambiará la robótica

OpenAI, la empresa responsable del desarrollo del modelo de lenguaje GPT, también ha mostrado interés en retomar la investigación en robótica humanoide. En este sentido, OpenAI ha invertido en la empresa noruega 1X Technologies, anteriormente conocida como Halodi Robotics.

Inversión en 1X Technologies

1X Technologies anunció la exitosa finalización de su ronda de financiación de la Serie A2, recaudando $23.5 millones. La ronda fue liderada por el OpenAI Startup Fund, con participación de Tiger Global y otros inversores noruegos como Sandwater, Alliance Ventures y Skagerak Capital.

El modelo NEO: la próxima generación de androides bipedales

1X Technologies utilizará estos fondos para acelerar el desarrollo de su próximo modelo de androide bipedal llamado NEO, así como para ampliar la producción de su primer modelo comercial, EVE, en Noruega y América del Norte. NEO tiene como objetivo explorar cómo la inteligencia artificial puede adoptar una forma humana en un cuerpo humanoide.

De esta forma, resumimos los dos robots que tiene la compañía:

Eve: Eve es el primer modelo de androide comercialmente disponible desarrollado por 1X Technologies. Este robot cuenta con una base con ruedas y ha sido diseñado para realizar tareas en entornos humanos. Aunque la base con ruedas limita la movilidad de Eve en comparación con un humanoide bípedo, este modelo ya se está implementando a escala comercial, lo que proporciona a 1X una valiosa información sobre los desafíos y oportunidades en el ámbito de la robótica.



Neo: Neo es el próximo proyecto de 1X Technologies y representa un avance en su enfoque de diseño. A diferencia de Eve, Neo es un androide bípedo diseñado para explorar cómo la inteligencia artificial puede tomar forma en un cuerpo humanoide. Se espera que Neo tenga una movilidad y capacidad de manipulación más avanzadas que Eve, gracias a su diseño bípedo y sus manos similares a las humanas.



Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre las características y especificaciones de Neo, se espera que su presentación ocurra en el verano de 2023.

El futuro de la robótica y la sociedad

El avance en la robótica humanoide comercial podría desencadenar una nueva revolución tecnológica. La empresa que logre crear un humanoide de propósito general, capaz de realizar múltiples tareas en diferentes campos, estará en posición de generar una gran cantidad de dinero y valor.

Esta revolución robótica podría ofrecer beneficios económicos y sociales significativos, pero también conlleva sus propios riesgos y consecuencias. A medida que los humanoides se vuelvan más avanzados y eficientes, es posible que comiencen a diseñarse robots superhumanos, lo que podría generar preocupaciones en términos de seguridad y empleo.

Serán años excitantes estos que se aproximan.