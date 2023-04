ChatGPT enfrenta más críticas de reguladores de privacidad en Europa

Desde que OpenAI lanzó su chatbot, ChatGPT, en noviembre de 2022, la herramienta se ha vuelto muy popular. Sin embargo, la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos han sido objeto de controversia. Recientemente, la autoridad de privacidad de Italia, Garante, acusó a OpenAI, respaldada por Microsoft, de no verificar la edad de los usuarios de ChatGPT y de recolectar y almacenar datos personales sin justificación legal.

Generative AI y privacidad

ChatGPT se basa en la inteligencia artificial generativa, lo que significa que utiliza algoritmos para generar respuestas humanas a las consultas de texto. Para hacerlo, analiza grandes volúmenes de datos, algunos de los cuales pueden ser propiedad de los usuarios de Internet. La privacidad y la protección de los datos personales son, por tanto, cruciales en este tipo de tecnología.

Regulación de la inteligencia artificial

Si bien los parlamentarios europeos tienen opiniones divergentes sobre el alcance de la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, los reguladores de privacidad están utilizando herramientas existentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para abordar los desafíos emergentes que plantea la inteligencia artificial generativa.

La autoridad de privacidad de Italia, Garante, se encuentra entre los reguladores que han expresado su preocupación por la falta de protección de datos en la tecnología de inteligencia artificial generativa. La autoridad ha utilizado el RGPD para iniciar una investigación sobre ChatGPT y ha prohibido temporalmente su uso en Italia.

Acción coordinada en Europa

La decisión de Garante ha inspirado a otros reguladores de privacidad en Europa a estudiar si se necesitan medidas más estrictas para controlar los chatbots. Los reguladores de privacidad de Francia e Irlanda se han puesto en contacto con sus homólogos italianos para obtener más información sobre la base de la prohibición. El comisionado alemán de protección de datos ha expresado su preocupación por la seguridad de los datos y ha dicho que Alemania podría seguir el ejemplo de Italia y prohibir ChatGPT.

Mientras tanto, la reguladora de privacidad de Suecia ha indicado que no tiene planes de prohibir ChatGPT, y su homóloga española ha dicho que no ha recibido ninguna queja sobre la herramienta, pero no descarta una futura investigación.

Opiniones divergentes

Si bien los reguladores de privacidad favorecen una mayor regulación, los gobiernos son más indulgentes. El viceprimer ministro de Italia ha criticado la decisión de Garante, calificándola de «excesiva», y un portavoz del gobierno alemán ha dicho que no sería necesario prohibir ChatGPT.

La controversia en torno a ChatGPT ilustra la necesidad de un enfoque equilibrado en la regulación de la inteligencia artificial. Por un lado, la innovación en inteligencia artificial puede impulsar la economía y mejorar la vida de las personas, de eso no hay duda. Por otro lado, los derechos de privacidad y protección de datos de los usuarios deben ser respetados.

Lo que está claro es que la regulación debe ser lo suficientemente flexible como para fomentar la innovación.