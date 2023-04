ChatGPT bloqueado en Italia, esto es lo que les aparece

Italia ha tomado una medida contundente al bloquear el uso de ChatGpt debido a su supuesta falta de respeto por la ley de protección de datos personales. El Garante italiano ha indicado que OpenAI no ha ofrecido información adecuada a los usuarios y no cuenta con una base jurídica que justifique la recogida masiva de datos personales. Además, la autoridad ha afirmado que la información proporcionada por ChatGpt no siempre es precisa, lo que resulta en un uso inexacto de datos personales.

Aunque los motivos reales pueden ser diversos, lo cierto es que ChatGPT está bloqueado, y su usamos una VPN para simular el acceso desde Italia, esto es lo que aparece:

Mensaje que aparece en Italia

Si accedes a ChatGPT desde Italia, aparece el siguiente mensaje:

ChatGPT deshabilitado para usuarios en Italia Estimado cliente de ChatGPT, Lamentamos informarle que hemos deshabilitado ChatGPT para los usuarios en Italia a pedido de Italian Garante. Estamos emitiendo reembolsos a todos los usuarios en Italia que compraron una suscripción a ChatGPT Plus en marzo. También estamos pausando temporalmente las renovaciones de suscripciones en Italia para que no se cobre a los usuarios mientras ChatGPT esté suspendido. Estamos comprometidos con la protección de la privacidad de las personas y creemos que ofrecemos ChatGPT de conformidad con el RGPD y otras leyes de privacidad. Nos pondremos en contacto con Garante con el objetivo de restablecer su acceso lo antes posible. Muchos de ustedes nos han dicho que consideran que ChatGPT es útil para las tareas cotidianas y esperamos que vuelva a estar disponible pronto. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a ChatGPT o el proceso de reembolso, hemos preparado una lista de Preguntas frecuentes para abordarlas.

La lista de preguntas y respuestas se puede resumir de la siguiente forma:

¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?

En respuesta a una solicitud del Garante italiano, hemos desactivado ChatGPT para los usuarios en Italia. Estamos emitiendo reembolsos a todos los usuarios italianos que compraron una suscripción ChatGPT Plus en marzo. También estamos deteniendo temporalmente las renovaciones de suscripción en Italia para que los usuarios no sean cobrados mientras ChatGPT esté suspendido.

¿Por cuánto tiempo estarán bloqueadas las cuentas en Italia?

Las cuentas de ChatGPT estarán desactivadas en Italia mientras trabajamos para llegar a una resolución con el Garante. Nuestro objetivo es restaurar el acceso lo antes posible.

¿Recibiré un reembolso si soy un cliente de ChatGPT Plus?

Los clientes que hayan comprado suscripciones ChatGPT Plus recibirán un reembolso completo de su último pago. Estamos deteniendo las renovaciones de suscripción hasta que podamos reanudar las operaciones en Italia.

¿Cuándo recibiré mi reembolso?

Permita que transcurran entre 5 y 7 días hábiles para que el reembolso se refleje en su cuenta, dependiendo de las políticas del banco emisor.

¿Cómo elimino mi cuenta y mis datos?

Puede eliminar su cuenta enviándonos un correo electrónico a deletion@openai.com.

¿Qué estamos haciendo para que ChatGPT esté disponible nuevamente en Italia?

Nos pondremos en contacto con el Garante con el objetivo de restaurar el acceso lo antes posible.