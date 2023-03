La inteligencia artificial revoluciona la gestión del correo electrónico

La bandeja de entrada de correo electrónico se ha convertido en un desafío para muchos usuarios, inundada de mensajes no deseados y difíciles de gestionar.

Durante los últimos años se han presentado muchas soluciones para este tema. Google, sin ir más lejos, ofrece pestañas para separar lo importante de la publicidad, y otras empresas hacen sus esfuerzos para intentar llegar a «la caja de entrada vacía«.

El caso es que la inteligencia artificial se presenta como una solución prometedora para mejorar esta situación y aumentar la productividad de las personas. Hace poco probé shortwave.com y quedé realmente impresionado, pero no voy a centrarme solo en esa solución.

La IA simplifica la bandeja de entrada



Shortwave, una empresa fundada por un equipo de ex empleados de Google, ha desarrollado una herramienta que utiliza IA para resumir los correos electrónicos y facilitar la gestión de la bandeja de entrada. Basándose en GPT-3, la herramienta permite ahorrar tiempo al proporcionar una versión corta y concisa de los mensajes importantes.

Además de Shortwave, otras empresas también están desarrollando soluciones basadas en IA para mejorar la experiencia del correo electrónico. Por ejemplo, Flowrite y HyperWrite utilizan GPT-3 para generar el texto de los correos electrónicos y aprender el estilo de escritura de los usuarios. Estas herramientas tienen el potencial de aumentar significativamente la productividad al reducir el tiempo dedicado a la redacción y gestión de los correos electrónicos.

Podemos escribir más rápido, crear resúmenes de emails y ver de golpe lo que tenemos en la entrada sin tener que abrir uno por uno. Es tremendo.

La IA en otras áreas de la vida digital

La capacidad de la IA para consumir y desglosar grandes cantidades de información también puede abordar problemas fundamentales en otras áreas de la vida digital. Herramientas como Canva, Heyday y GitHub Copilot facilitan la creación de contenido, la organización de la investigación en línea y la escritura de código, respectivamente. Es cierto que aún hay mucho que hacer en el tema de generar código, pero lo que puede llegar durante los próximos años es para quietar el hipo.

Riesgos

Uno de los principales problemas en la implementación de la IA en la gestión del correo electrónico es la privacidad. Existe el temor de que al utilizar la IA para procesar correos electrónicos, la información confidencial pueda filtrarse o ser utilizada de manera inapropiada. Para abordar este problema, es fundamental que las empresas que desarrollan modelos de IA sean conscientes de estos riesgos y trabajen en soluciones que protejan la privacidad del usuario.

Sin ir más lejos, aunque me haya gustado mucho shortwave, aún no soy capaz de darle el permiso para gestionar mi cuenta de correo principal… todo a su tiempo.

Hay que recordar que las herramientas basadas en IA aún pueden presentar errores y limitaciones. Pueden no generar resúmenes precisos o incluso no proporcionar ningún resumen en absoluto debido a errores inesperados, por lo que no es posible dejar que las máquinas hagan el trabajo al 100%, por lo menos de momento.