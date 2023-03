Usuarios de Tor pierden acceso a Twitter por expiración de certificado del sitio onion

Twitter ha permitido que expire el certificado de su sitio de cebolla Tor, lo que significa que el servicio de protección de la privacidad y la libertad de expresión que ofreció el año pasado ha sido eliminado efectivamente.

Ahora, si se visita la dirección del sitio de cebolla específico de Tor, aparecerá una advertencia que indica que el certificado ha caducado. Si se decide continuar más allá de ese punto, se generará una página de error de Twitter, lo que no es recomendable. La certificación expiró el 6 de marzo, justo dos días antes del primer aniversario del lanzamiento del sitio.

El cambio ha sido confirmado por Tor Project, ya que Twitter no cuenta con un departamento de comunicaciones para preguntas al respecto. “El sitio onion ya no está disponible aparentemente sin planes de renovación. El Proyecto Tor se ha comunicado con Twitter para buscar volver a poner en línea la versión cebolla de la plataforma de redes sociales”, dijo Pavel Zoneff, director de comunicaciones de Tor Project en un comunicado. “Las personas que confían en los servicios onion para obtener una capa adicional de protección y garantizar que acceden al contenido que buscan ahora tienen una forma menos de hacerlo de manera segura”. Aunque todavía se puede visitar Twitter.com a través de un navegador que ejecuta Tor, por aquella vía no se obtienen los beneficios adicionales que brinda un sitio de cebolla específico de Tor.

Los sitios con el dominio .onion sólo pueden ser accesibles a través de un navegador que utiliza la red Tor anónima y encriptada. Esto mantiene en secreto el tráfico web del usuario y el punto de origen, lo que permite a los usuarios eludir los esfuerzos de censura del gobierno, como los de Rusia y China. Además, los servicios brindan una capa adicional de seguridad y ayuda a distinguir el cifrado de buena fe de los usuarios de botnets maliciosos. Aunque los sitios .onion no son convencionales, se pueden acceder a algunos de Facebook, Reddit y varias organizaciones de noticias importantes, entre otros sitios.

A pesar de los esfuerzos de Tor Project para contactar a Twitter y resucitar el servicio, parece poco probable que esto suceda. Alec Muffett, ingeniero de seguridad que ayudó a lanzar el servicio el año pasado, dijo a The Verge a través de un mensaje directo de Twitter: “Las personas que lo construyeron, al menos todas aquellas con las que interactué, se han ido. Estoy bastante seguro de que dejará de funcionar por completo en algún momento, a menos que Elon se interese». Twitter ha reducido su plantilla en múltiples rondas de despidos, incluidos los miembros de los equipos operativos centrales, y ha tenido problemas con la estabilidad básica de su sitio principal, lo que hace que la alternativa de Tor sea aún más difícil de mantener.

Aunque el sitio onion de Twitter probablemente no contribuía al objetivo actual de aumentar los ingresos de Twitter, fue lanzado bajo una visión anterior de la compañía, que ponía énfasis en la privacidad y la libertad de expresión global. Ahora, a pesar de que Elon Musk ha integrado esas mismas preocupaciones en su discurso, la dirección parece ser otra, a juzgar por esta determinación.