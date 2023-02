¿Estás usando ChatGPT? Pues entérate de las cosas que no deberías de preguntarle a esta IA

Actualmente las inteligencias artificiales están en su momento más glorioso, en la boca de todo el mundo y con una fama que simplemente no parará de crecer. Y entre las IAs de más renombre, se encuentra la famosa ChatGPT de OpenAI, esa que básicamente es capaz de responderte una variedad de preguntas, mantener una conversación o realizar tareas por escrito, entre otras cosas.

Y hablando de responderte preguntas, hay unas cuantas cosas de las cuales es mejor no preguntarle a una inteligencia artificial, sea ChatGPT o cualquier otra en general. Dicho esto, a continuación estaremos especificando algunos de estos temas sobre los que no deberías de preguntarle a una IA, así que presta atención y vamos a por ello.

Consejos legales

A pesar de que en el pasado se ha hecho el intento de emplear la inteligencia artificial para determinar la culpabilidad de algún acusado (junto al castigo que este debería de recibir), la realidad es que esto y la idea de que haya abogados, fiscales o jueces virtuales no ha resultado ser del todo exitosa.

Y esto se debe a que en sí las inteligencias artificiales no resultan ser imaginativas, comprensivas, empáticas o con sentido común, puntos que son estrictamente necesarios para poder ejercer un buen juicio. Por todos estos motivos queda claro el por qué no deberías de conversar sobre consejos o temas legales con cualquier IA, incluyendo claramente a ChatGPT.

Noticias

El tema de las noticias actuales también es uno bastante delicado, ya que en lo que respecta a inteligencias artificiales, estas como tal llegan a tener información hasta cierto punto, por lo que muy probablemente no podrán dar respuestas sobre los eventos más recientes. ChatGPT solo consigue informar de lo ocurrido hasta 2021.

Todo esto sin mencionar la veracidad de aquellas noticias que muestren, y esto tiene lógica puesto que una IA no tiene una reputación que mantener, mientras que los noticieros, reporteros y páginas de este medio sí que tienen que mantener su reputación.

Diagnósticos médicos

Si hay un lugar en el que no debería entrar una inteligencia artificial, es en el apartado médico y de salud. Decimos esto porque a pesar de que pueden llegar a dar algunos datos que no resultan ser completamente erróneos, la realidad es que recurrir a estos sitios para tratar un tema tan serio y delicado como lo es la salud y los tratamientos médicos, sin duda no es algo sensato o prudente teniendo en cuenta que la IA no te conoce, no conoce tu historial médico ni nada sobre el tema.

Reseñas de productos

Teniendo bien en claro que ni ChatGPT ni ninguna otra IA son seres conscientes o con criterio propio, estas inteligencias artificiales necesitarían claramente de una opinión basada en la consciencia para poder dar reseñas de productos de Internet.

Y ojo, porque algo que sí podría hacer ChatGPT perfectamente es una comparación de los aspectos técnicos del producto en cuestión, pero en cuanto a una reseña en sí, el tema está en que si alguien real hace una reseña, esta persona estaría interactuando y experimentando con el producto, mientras que la IA no lo haría y es allí, en base a las sensaciones y a la percepción del mismo, donde podemos darnos cuenta de que no tendría ninguna validez esta opinión de la inteligencia artificial.