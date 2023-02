OnePlus ofrece una avanzadilla del OnePlus 11 Concept, que será presentado en 7 días

OnePlus ha mostrado una avanzadilla en forma de imágenes sobre el nuevo OnePlus 11 Concept, sin haber concretado información suficiente sobre este dispositivo, comprometiéndose a ofrecer todos los detalles el próximo lunes 27 de febrero, en el marco de la celebración de la MWC 2023 en Barcelona.

Lo que ha mostrado básicamente es la parte trasera del dispositivo, destacando la integración de un sistema de iluminación LED externo serpenteando a lo largo del cuerpo con una luz de tono azul, y que llega a terminar hacia el módulo de cámara del dispositivo tomando forma de anillo, y protegiendo el conjunto trasero por un acabado de vidrio.



Incorporando diseño de vanguardia a un excelente dispositivo

Según la compañía, este dispositivo tendrá un «diseño imaginativo con tecnología pionera en la industria», con la que trata de «mostrar los avances de ingeniería del OnePlus 11 Concept resaltando las tuberías azul hielo que recorren toda la parte posterior del teléfono, casi como si el OnePlus 11 Concept tuviera su propia serie de vasos sanguíneos».

Lo cierto es que este modelo hace recordar bastante a los Nothing Phone One de Nothing Tech, por lo que habrá que esperar siete días para conocer al detalle lo que la compañía pretende realmente transmitir a través de este modelo.

Podemos imaginarnos que se trata del OnePlus 11, de aspecto sobrio, al que se le hayan añadido una serie de mejoras estéticas, manteniendo toda la potencia que este modelo es capaz de ofrecer, incluso a nivel de juegos.

La duda está principalmente en si se trata de una edición especial que llegará a los mercados para que puedan disfrutarlo los consumidores finales, o bien de un modelo conceptual como tal, del cual sólo podrán ver los visitantes que acudan a la Mobile World Congress la semana que viene en Barcelona, sin posibilidades de comercialización.

Marcando diferencias

Sea como fuere, esto abre el abanico a que otras compañías también puedan tratar de separarse de los diseños convencionales de teléfonos móviles inteligentes, buscando formas de hacer diferentes sus modelos. Y como ya podemos intuir, dejar aún más obsoletos a los tradicionales LED de notificaciones.

Igual la celebración de la MWC 2023 nos pueda llegar a ofrecer sorpresas en esta línea, marcando un antes y un después, aunque ante este hecho, lo interesante ahora sería conocer donde pretende diferenciarse ahora Nothing Tech con su siguiente modelo de móvil.

Ya es cuestión de tener algo de paciencia para conocer estas y otras innovaciones que estarán esperando a ser presentadas en esta nueva edición de la mundialmente conocida feria de los dispositivos móviles.

Crédito de imagen: OnePlus