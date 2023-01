Amazon lanza suscripción mensual para medicamentos recetados ilimitados

Solo disponible en Estados Unidos, ha comenzado ha aplicarse el programa de suscripción RxPass, exclusivo para los miembros de Prime.

Se trata de un servicio de suscripción mensual que incluye medicamentos genéricos para más de 80 condiciones de salud comunes, como la presión arterial alta, la pérdida de cabello, la ansiedad y el reflujo.

El cargo mensual fijo de $5 incluye el costo de envío y se agrega a la tarifa mensual existente de los clientes de Prime. El cargo de RxPass es una tarifa plana y no aumenta incluso si los usuarios necesitan múltiples medicamentos recetados cada mes.

El objetivo es entregar los medicamentos de forma mensual o trimestral, dependiendo de los requisitos de receta.

Amazon señala que más de 150 millones de estadounidenses ya toman uno o más de los medicamentos disponibles a través de RxPass, pero no se han anunciado planes para expandir la lista de medicamentos o extender el servicio fuera de EE. UU.

Una cosa dejan clara, los clientes inscritos en programas gubernamentales como Medicare y Medicaid no son elegibles para RxPass.

Ofrece una opción más económica para adquirir medicamentos recetados, ya que el precio es fijo y no varia si se necesitan varias recetas. Es una opción para aquellos que viven en lugares donde no tienen acceso fácil a una farmacia o no pueden salir de su hogar debido a limitaciones por la pandemia o por otras razones.