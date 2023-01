Estudio reciente sugiere que los adolescentes que usan Instagram son más felices de lo que pensamos

Un estudio publicado recientemente por académicos de la Universidad de Ámsterdam sugiere que la relación entre el uso de redes sociales y la ansiedad puede ser más compleja de lo que se pensaba.

Contra todo prejuicio, este análisis determinó que los adolescentes que usan Instagram son más felices de lo que pensamos, pues al analizar los mensajes directos de un centenar de jóvenes presentes en la plataforma, se detectó que este segmento etario muestra más alegría que tristeza en esta red social.

Estudio sugiere que la relación entre el uso de Instagram y la ansiedad puede ser más compleja de lo que se pensaba

Usualmente, se responsabiliza a las grandes plataformas tecnológicas por el aumento en la ansiedad relacionada con las redes sociales, en vista del tiempo en que se invierte en línea. Este estudio, que se enfoca en Instagram, y sugiere que la situación podría ser diferente.

Los investigadores analizaron más de 210,000 mensajes directos de Instagram de alrededor de 100 adolescentes en octavo y noveno grado, con el fin de determinar si los participantes expresaban un sentimiento positivo o negativo. Además, los participantes completaron una serie de encuestas cada dos semanas, en las que respondieron sobre su nivel de felicidad durante los últimos siete días.

Los resultados mostraron que los adolescentes enviaron mensajes conteniendo expresiones de felicidad cuatro veces más a menudo que en el caso de los mensajes tristes, sin presentarse una relación significativa entre las emociones expresadas en los mensajes directos y cómo se sentían en la vida real.

Un detalle importante sobre este estudio es que se enfoca en el contenido que los usuarios encuentran mientras están en las redes sociales, en lugar de sólo medir la relación entre el tiempo que pasan en una plataforma y su bienestar y felicidad. Los investigadores argumentan que esto sugiere que Instagram puede ser beneficioso para el desarrollo emocional normal.

Este estudio esboza la idea de que la relación entre el uso de redes sociales y la ansiedad puede ser más compleja de lo que se pensaba. Aunque se ha señalado que Instagram puede ser beneficioso para el desarrollo emocional normal, es importante tener en cuenta que este estudio solo se centra en esta red social y que los resultados pueden variar en otras plataformas. Además, se debe tener en cuenta el contexto en el que se llevó a cabo el estudio, como la pandemia, que podría haber influido en los resultados.

Frente a este análisis, también es importante señalar que los resultados de este estudio no significan que el uso de redes sociales sea completamente positivo y no debe ser utilizado para minimizar los riesgos asociados al uso excesivo de redes sociales. Esto no debe interpretarse como un factor que aminore las preocupaciones legítimas sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental, especialmente en adolescentes, y es importante fomentar un uso saludable y consciente de las redes sociales.

De todas formas, este estudio aporta una perspectiva interesante sobre la relación entre el uso de redes sociales y la ansiedad, ilustrando que la situación puede ser más compleja de lo que se pensaba.