Twitter expande su nueva experiencia inspirada en TikTok a la web

Twitter no sólo ha cambiado la forma de alternar entre el feed algorítmico y el feed cronológico inverso en su aplicación para iOS, como os comentamos en su momento. Desde hace escasos días, esta experiencia, inspirada en la experiencia de uso de la conocida plataforma de vídeos TikTok, también se está trasladando a la versión web.

De esta manera, los usuarios (o algunos de nosotros) nos estamos encontrando en estos últimos días con dos pestañas, For You y Following (de momento no han sido traducidas a otros idiomas), en lugar del método tradicional para alternar entre feeds a través de un botón con un icono de estrellas.



For You, perteneciente al feed algorítmico, es la pestaña que se encontrará disponible de forma predeterminada nada más entrar en la web.

A algunos usuarios, Twitter les ignora la configuración que tienen, de modo que si establecen el feed cronológico inverso, cada vez que se entre nuevamente a Twitter en la web aparecerá la pestaña For You, aunque no tan agresivo como ocurre en iOS, como apuntaron en su momento desde la publicación The Verge.

Este parecer va en detrimento de los esfuerzos que los usuarios han ido llevando en el pasado para optar por tener los feeds cronológicos inversos en sus cuentas, logrando que desde Twitter hayan oido las peticiones y posibilitado que los usuarios puedan escoger por defecto entre el feed algorítmico y el feed cronológico inverso.

Lo cierto es que la lucha por disponer de feeds cronológicos es una lucha que se da también en otras redes sociales, como es el caso de Instagram, y una de las características con la que llegan nuevas redes sociales al mercado.

En la parte positiva, este modelo hace que el cambio entre feeds pueda ser mucho más sencillo y práctico. No sabemos si este cambio tiene algo que ver con los recientes problemas en las aplicaciones de terceros.

Ya veremos como avanza esta novedad y hasta qué punto Twitter seguirá tratando de asemejarse a TikTok con la copia de otras funciones.

Lo cierto es que TikTok ha revolucionado la forma en la que utilizan las redes sociales, sirviendo de inspiración a las redes sociales más veteranas.

Ahora ya solo queda que esta experiencia llegue también a los usuarios de Twitter para Android, como también se prometió.