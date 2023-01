Responde si esta imagen fue hecha por una IA o por un ser humano

Durante siglos el hombre ha tenido la oportunidad de admirar las obras de grandes artistas de la pintura, como Picasso, Vincent van Gogh, Leonardo Da Vinci, Claude Monet, etc.

No obstante, con los avances generados en inteligencia artificial, es posible ahora encontrarnos con imágenes generadas con esta tecnología en diferentes estilos, incluyendo aquel que asemeja a una pintura.

Es esta la premisa que presenta la herramienta de IA que nos ocupa en este post, la cual lleva por nombre AIOrArt.com. Se trata un sitio web donde la agudeza visual de la persona será desafiada a través de un test donde tendrá la tarea de establecer si la imagen que aparece en pantalla fue generada por inteligencia artificial o corresponde a una obra realizada por un pintor famoso.

Respecto a la motivación que dio impulso a su creador, el usuario de Reddit /u/Dicitur, para desarrollar AIOrArt, este expreso lo siguiente:

A veces veo a la gente decir que las imágenes generadas por Al no son tan impresionantes. Así que hice un pequeño sitio web para poner a prueba tus habilidades: ¿puedes distinguir siempre al 100% el arte AI de pinturas reales de viejos maestros? Cree las imágenes Al con DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney […] Algunas son fáciles de distinguir, sobre todo si estás familiarizado con la generación de imágenes, otras no tanto. Para las imágenes hechas por humanos, elegí de pintores famosos como Turner, Monet o Rembrandt, pero me aseguré de evitar sus obras más famosas y seleccioné pinturas más bien oscuras. De ese modo, incluso la gente que se sabe las obras maestras de memoria no sabrá automáticamente la respuesta.