Cómo borrar todos los tweets de tu cuenta de Twitter para que tu perfil quede vacío

Imagina que, en tu cuenta de Twitter, has llegado a realizar más de mil, dos mil o tres mil tweets, por poner solo un ejemplo. Ahora, en caso de que desearas eliminarlos, ¿realmente tendrías que ir borrando uno por uno o se puede hacer una limpieza de forma masiva?

Pues bien, actualmente Twitter no cuenta con ninguna función nativa que permita hacer esto de borrar todos los tweets de una cuenta, aunque afortunadamente, siempre podemos recurrir a herramientas de terceros que nos vuelven más fácil la vida.

Y precisamente para cumplir este objetivo, hay una conocida herramienta que lleva por nombre Tweetdelete.net y, como su nombre lo indica, está creada para borrar tweets de forma masiva, facilitarte el trabajo para que no tengas que ir eliminando uno por uno, lo cual sin duda sabemos que nos llevaría mucho tiempo, no es práctico y sería un completo dolor de cabeza, sobre todo si cuentas con miles de tweets en tu cuenta.

No es la única que existe, hace años publicamos otras, que aún sigue siendo válidas, en tweetcleaner o Twitter Archive Eraser.

Tweetdelete.net, la web para borrar tus tweets de manera sencilla

Entrando en materia, Tweetdelete.net se trata de una página web desde la que tendrás la posibilidad de borrar de manera gratuita hasta 3200 tweets de una sola vez. Para que esto pueda ocurrir, la web te solicitará el acceso a tu cuenta además de los permisos para poder escribir y eliminar tus tweets.

Entonces, lo primero que deberás hacer es ingresar al sitio de Tweetdelete.net para poder iniciar sesión con tu cuenta de Twitter. Para ello, tendrás que pulsar en el botón azul que indica Registrate con Twitter.

Para este punto, la web te mostrará de manera explícita lo que esta será capaz de hacer desde tu cuenta. Sí, resulta ser bastante invasiva pero solo la utilizarás para la tarea mencionada, luego de ello ya te enseñaremos cómo revocarle los permisos y el acceso a tu cuenta.

Una vez hayas iniciado sesión con tu cuenta, habrá llegado el punto de especificar qué tipo de borrado buscas hacer. Para ello, deberás rellenar los siguientes puntos:

– Age of tweets to delete o Antigüedad de los tuits a eliminar: En este apartado se debe aclarar la edad de los tweets que desees eliminar. Por ejemplo, aquellos que tengan más de un mes, tres meses, seis meses, un año o todos los tweets que tengas.

– Only tweets containing this word/phrase o Solo tweets que contengan esta palabra/frase: Se trata de una casilla donde puedes poder la palabra o frase clave que tengas los tweets que desees borrar. Es completamente opcional y si no la llenas se borrarán todos los tweets que tengan la edad que escogiste anteriormente.

– Run this task o Ejecutar esta tarea: Para borrar los tweets por una única vez, escoge la primera opción de Once only o Por una sola vez. Puedes elegir también la opción inferior para hacer borrados de tweets de forma periódica.

Cuando ya hayas hecho todo esto, pulsa en la casilla de los términos y condiciones para aceptarlos y luego oprime en Delete my tweets o Elimina mis tuits. Ahora, para revocarle el permiso a la página, sigue los pasos que verás a continuación.

– Ingresa a tu cuenta de Twitter.

– Entra en la sección de Configuración y privacidad.

– Pulsa en la pestaña de Seguridad y acceso a la cuenta, luego entra en Aplicaciones y sesiones y por último en Aplicaciones conectadas.

– Oprime sobre la pestaña de Tweetdelete.net y luego presiona en Revocar permisos de la app.