Elon Musk aseguró que las políticas de Twitter y su futuro como CEO se definirán mediante encuestas

Finalizando la semana recién pasada, una nueva controversia tuvo lugar en torno a Twitter, tras un repentino cambio de políticas en la red social, que decantó en el cierre temporal de Twitter Spaces y la suspensión de las cuentas de algunos periodistas que cubrieron la polémica reciente en torno a la cuenta que rastreaba la ubicación de su jet privado.

Las cuentas suspendidas en aquella instancia fueron reincorporadas, salvo aquellas que fueron utilizadas para promocionar otras plataformas, siendo Mastodon la más afectada. Esta determinación no hizo más que mantener agitados los ánimos, razón por la que Musk se disculpó, asegurando que futuros cambios de políticas serán decididos mediante encuestas de Twitter, incluyendo una consulta próxima a cerrarse sobre su futuro como CEO de la compañía.

La nueva política de Twitter fue planteada con el fin de evitar que los usuarios promuevan o den visibilidad a sitios que violan las normas de Twitter. Sobre esto, cabe aclarar que los reparos que se plantean son contra “la promoción gratuita” de enlaces a plataformas de terceros, lo que deja entrever la posibilidad de hacerlo únicamente a través de algún paquete publicitario.

El incumplimiento de esta norma, que se anunció como válida a partir de enero de 2023, puede derivar en una limitación temporal o la eliminación definitiva de la cuenta infractora. Aunque el bloqueo de los enlaces a servidores de Mastodon ha sido lo que ha encendido las alertas, dada su repentina catalogación como spam, la nueva norma indica que esto aplicaría también para plataformas como Facebook, Instagram y Truth Social.

Producto de esta determinación, afloraron críticas desde varios orígenes, incluyendo personas que anteriormente respaldaron la gestión de Musk en la red social. Tras esto, el CEO y propietario de Twitter se disculpó, comentando: “En el futuro, habrá una votación para los cambios importantes en la política. Mis disculpas. No volverá a suceder”.

Seguidamente, publicó una encuesta en Twitter, consultado a los usuarios si debería renunciar al máximo puesto ejecutivo de la red social.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022