Anycubic Photon Mono X2, la nueva impresora de resina doméstica con resolución 4K

La Anycubic Photon Mono X2 es una nueva impresora 3D de resina que vale la pena conocer. Es buena en especificaciones y tiene un precio bastante asequible si lo comparamos con otras semejantes, de poco más de 400 euros.

Cuenta con LighTurbo, fuente de luz mejorada con una uniformidad de luz, densidad de potencia de 27,320 lux, resolución de pantalla LCD de 9.1″,4K+ (4.096x2560px) y un gran volumen de construcción de 200*196*122mm, con excelentes detalles de calidad de impresión y una buena experiencia de usuario, siendo ideal también para principiantes.

Con un precio de lanzamiento especial de 419 euros, es perfecta tanto para imprimir miniaturas como para realizar impresiones mayores.

PROS

– Gran volumen de construcción

– Muy fácil de usar

– Resolución LCD de +4K

– Velocidad de ≤ 60mm/h.

CONTRAS

– Al ser nueva, la compatibilidad con plataformas externas aún es limitada. De momento es mejor generar el pmx2 con el software incluido en el USB.

Especificaciones

● Eje Z: línea doble de precisión de 10um

● Plataforma de construcción: aleación de aluminio grabada con láser

● Relación de contraste: 350:1

● Transmitancia de luz: 5%

● Pantalla de exposición:Monocromática 9.1″, 4K+ (4.096x2560px)

● Fuente de luz: < Densidad de potencia de 27,320 lux

● Panel de control: control táctil TFT de 3,5″

● Fuente de alimentación: potencia nominal de 100W

● Entrada de datos: USB tipo A 2.0

● Nivelación de la máquina: nivelación manual de 4 puntos

● Velocidad de impresión: ≤ 60mm/h.

● Volumen de impresión: 4.8L

● Dimensiones de impresión: 200*196*122mm

● Dimensiones de la máquina: 417 x 290 x 260mm

● Peso de la máquina: 7 kg

Características y hardware



La Photon Mono X2 pesa poco, unos 7 kg, pero es robusta y tiene buen acabado.

Llegó con una protección de plástico en la caja, ideal para los que manchamos con resina cada vez que la abrimos para coger la pieza (algo que ya se va evitando con la práctica con el uso de guantes).

La tapa que bloquea los rayos ultravioleta es la que usan otros modelos, sin novedades en este sentido.

Cuenta en el lateral con conexión para fuente de alimentación, interruptor de encendido y puerto USB para la transferencia de archivos.

Por delante tiene un panel de control táctil TFT de 3,5 pulgadas, con el sistema al que estamos acostumbrados con esta impresora.

Desembalaje y lista de piezas

En la caja está la Anycubic Photon Mono X2, una Unidad USB, un manual, la placa de construcción, el juego de protectores de pantalla, una cuba de resina, papel de nivelación, máscara y guantes, adaptador de corriente x Cable de alimentación, embudos de papel, raspadores y juego de llaves hexagonales.

El manual es suficiente para la mayoría de usuarios. Si tienes experiencia, la tienes montada en 10 minutos. En caso contrario igual tardas más por la nivelación, pero la impresora está lista para su uso.

Configuración del eje Z

El sistema de nivelación es muy básico, siendo necesario realizar el mismo procedimiento que mostré en su momento con la Mono x: ponemos el papel en la pantalla, pulsamos en el botón de nivelado y definimos el punto cero.



En mi caso lo hago siempre después de poner el protector en la pantalla LCD.

Placa de construcción

Anycubic ahora graba con láser la placa de construcción, que está hecha de metal de alta calidad, con borde texturizado para mejorar la adhesión de la placa de construcción.



Eso no significa que no tengamos que tener cuidado a la hora de sacar las piezas, siempre con plástico, para no estropear la placa y afectar a su nivel de adhesión.



La bandeja de resina es la clásica de Anycubic, con material metálico y fácil de sustituir el plástico en caso de romperse.

El volumen que permite imprimir es grande, suficiente como para imprimir varias piezas pequeñas a la vez, o una mayor, como el balrog de la foto.

Pantalla LCD monocromática de 5K y 9.1 pulgadas

La pantalla monocromática tiene contraste de 380,1, una resolución de 4.096 x 2560 píxeles y una resolución ideal para miniaturas. Podéis verlo en los pliegues del tuvo del enano de la foto.

Al tener una fuente de luz uniforme, la calidad es la misma independientemente de la zona donde estemos imprimiendo.

Prueba de impresión con Anycubic Photon Mono X2

Para las pruebas usé la resina básica Anycubic, y dentro de unos días comenzaré con la resina lavable con agua Anycubic.

Con resina blanca, después de pasar el spray negro para que se vean mejor los detalles, es posible ver el guante del enano con una resolución impresionante.

Los soportes, configurados con el propio software de Anycubic, son muy sencillos de eliminar, aunque siempre es recomendable usar las herramientas de corte adecuadas, para no llevarse una nariz de enano por delante.

Sauron, hombre araña, piezas independientes.. he conseguido imprimir piezas de diversos tamaños sin problemas.

Aquí tenéis a Sauron montado. Imprimí la alas y la espada de una vez, y el resto del cuerpo de otra.

Imprimiendo con Anycubic Photon Workshop

Aunque ya aparece en Lychee Slicer, los soportes exportados no fueron de gran calidad, motivo por el cual acostumbro a importar la pieza 3D en Lychee, girarla allí, exportarla en STL e importarla en Anycubic Photon Workshop, desde donde pongo los soportes y exporto directamente en pmx2.

El software es sencillo de usar, y tiene todas las principales variables necesarias para que cada impresión salga perfecta.

En este enlace tenéis un tutorial que hice hace meses sobre Anycubic Photon Workshop.

Conclusión

Probar y revisar la impresora Anycubic Photon Mono X2 fue una gran experiencia. He probado una gran cantidad de modelos de esta marca, pero la relación entre coste y beneficio de la Mono X2 es tremenda.

Podéis encontrarla en la tienda Anycubic: click aquí, o en Amazon, algo más cara, en este enlace