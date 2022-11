Google implementará una nueva dinámica para que puedas instalar más apps en tu Smart TV

Si te has cansado de aplicar múltiples trucos para liberar espacio de tu Android TV, o desinstalar apps para agregar nuevas, te interesará conocer la nueva propuesta de Google.

Una propuesta que planea la posibilidad de que las aplicaciones ocupen menos espacio, y dejen de ser un problema para el almacenamiento de tu Android TV o Google TV. Te contamos de qué se trata.

Google solucionará el problema de almacenamiento en Android TV y Google TV

Los usuarios pretenden usar el TV como si fuera su móvil. Así que instalan todas sus aplicaciones favoritas en su Smart TV, pero se olvidan que no cuentan con la misma capacidad de almacenamiento. Y en poco tiempo se ven ante la tarea de desinstalar algunas de las aplicaciones para instalar nuevas.

Sin embargo, puede que esto ya no sea un problema en un futuro cercano, ya que Google tiene la solución. Tal como menciona el equipo de Google, propone reemplazar la instalación APK por la dinámica del formato AAB.

¿Qué significa esto? Google ya ha mencionado en el pasado las ventajas del formato Android App Bundles. A diferencia de la instalación APK, que instala todo el paquete completo de la aplicación, AAB instala los elementos imprescindibles para su funcionamiento en el dispositivo.

Así que los paquetes de las aplicaciones son mucho más pequeños y rápidos. Y además, este sistema tiene un bonus: no sería necesario desinstalar las aplicaciones, ya que se pueden archivar. Es decir, si ya no usas tanto determinada app, no será necesario desinstalarla para ganar espacio para otra aplicación, simplemente la «archiva».

Cuando realizas esa acción, la app no se desinstala por completo, sino que queda con los elementos mínimos para que puedas volver a usarla en el futuro instalando un pequeño paquete para que sea funcional.

Debido a lo práctico de su dinámica, Google quiere que los .abb serán obligatorios en Google TV y Android TV. Por supuesto, esto no será automático, ya que requerirá que los desarrolladores migren una aplicación de Android Package Kit (APK) a Android App Bundle (AAB).