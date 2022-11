La cuenta de Twitter de Donald Trump fue restituida. No ha vuelto a usarla, pero ganó millones de seguidores

Ayer, la cuenta de Twitter del expresidente estadounidense, Donald Trump, fue restablecida, revirtiendo el veto que le fue aplicado en la plataforma en 2021, luego de los bullados incidentes ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos, ad portas de la certificación de la victoria del actual presidente, Joe Biden, sobre la que su predecesor acusó fraude.

Esta decisión fue informada por Elon Musk, tras realizar una encuesta en la red social, imponiéndose la opción a favor de la restitución de la cuenta de Trump por un estrecho margen.

La cuenta de Trump regresó a Twitter, pero él no ha vuelto a usarla

Durante este fin de semana, la encuesta de Elon Musk sobre la entonces eventual restitución de la cuenta de Trump, congregó a más de 15 millones de votantes. Frente a la consulta realizada, ganó el “sí”, con un 51,8% de las preferencias.

“El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei”, tuiteó Musk , citando una frase en latín que se traduce como “la voz del pueblo, la voz de Dios”. Instantes después, la cuenta de Trump, que anteriormente figuraba como suspendida, volvió a aparecer en la plataforma con gran parte de sus tuits anteriores, más de 59.000 de ellos.

Varios de los mensajes publicados por el expresidente estadounidense aparecen acompañados de una notificación de fact checking, objetados ante la falta de pruebas sobre el fraude electoral que alegó en 2021. Otros mensajes, como el viral “stop the count” (detengan el conteo, en inglés), ya no aparecen entre sus publicaciones.

Inicialmente, la cuenta de Trump reapareció con un menor número de seguidores que los que acumulaba antes de su suspensión. Sin embargo, al hacerse conocida su restitución, acumuló una gran ola de nuevos seguidores, que hasta este momento supera los 87 millones.

Cabe recordar que anteriormente, Musk había informado que Twitter establecería nuevos procedimientos para enfrentar estos casos, incluyendo el establecimiento de un «consejo de moderación de contenido», antes de tomar decisiones para restaurar cuentas suspendidas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido anuncios al respecto, en medio de una crisis de personal de grandes consideraciones, marcada por un masivo éxodo de trabajadores, entre despidos y renuncias.

Esta determinación de Musk llega a menos de un mes de haber tomado el control de Twitter y cuatro días después de que Trump anunciara su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en EE.UU. de 2024.

Donald Trump no se mantuvo ajeno a este episodio. Mediante un discurso en vídeo, emitido durante una reunión de su partido, señaló que estaba al tanto de la encuesta de Musk, pero que veía “muchos problemas en Twitter”. “Escuché que estamos recibiendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no tengo ninguna razón para ello”, dijo Trump. “Puede que lo logre, puede que no lo logre”, agregó.

La controversial figura de Donald Trump hoy en día desata pasiones entre sus adherentes y detractores, hecho que quedó en evidencia tras este episodio, volviéndose uno de los temas más discutidos en la plataforma, repercutiendo también en la prensa durante el último día.

No está claro si Trump realmente tiene intenciones de volver a usar Twitter. Si bien, antes era un tuitero empedernido y sin filtros, hoy concentra parte importante de su actividad en Truth Social, plataforma que él lanzó poco después de ser expulsado de Twitter y que hasta ahora, limita su alcance únicamente al territorio estadounidense. De momento, no hay nuevas publicaciones suyas en su reintegrada cuenta.