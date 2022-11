DeviantArt se une a la moda de crear arte con Inteligencia Artificial

Lo que al principio era una excepción, ahora es una regla. Los generadores de imágenes a partir de texto están presentes ya en muchas plataformas, incluyendo Canva, por lo que DeviantArt no podía ser una excepción y lanza ahora su propio generador de arte con IA.

El objetivo es ofrecer una herramienta a los artistas para que use su estilo como inspiración directa, y para ello han creado a DreamUp, herramienta que puede configurarse para que no use los dibujos de los artistas para entrenarse a ella misma.

Si los artistas de DeviantArt no desean que DreamUp genere dibujos con su estilo sin su permiso, podrán especificarlo, y así se hará.

Cuando un artista decide que no quiere formar parte del entrenamiento de la IA, marcará su página con el tag «noimageai», y otra «noai» protegerá también su obra de arte cuando los archivos multimedia se descargan directamente de los servidores de DeviantArt.

También puede darle permiso para que sí use su trabajo para entrenar modelos de IA, tanto de ellos como de terceros, pero los resultados escupidos por la IA acreditará la fuente, indicando de dónde obtuvo la inspiración.

Las obras creadas con la IA de DreamUp se etiquetarán automáticamente como #AIArt, y los usuarios podrán decidir si quieren ocultar ese contenido de sus páginas principales.

DreamUp forma parte de los planes de suscripción básicos, no es gratis, pero todos los usuarios pueden probar la herramienta con hasta cinco imágenes gratuitas.