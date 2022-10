Amazon dejó de trabajar con Scout, sus robots de reparto

Amazon, el gigante del comercio electrónico, informó que ha dejado de trabajar en sus robots de entrega de paquetes «Scout».

Luego de un período de prueba iniciado en 2019 dentro de Estados Unidos, la compañía optó por descontinuar este programa, al no obtener una retroalimentación del todo positiva durante su implementación.

Amazon pone fin al uso de Scout, sus robots de reparto

Los robots repartidores son un modelo que, implementado a la escala adecuada, puede traer buenos resultados. Muestra de esto es el caso de Alibaba en China, que utiliza una flota de 500 ejemplares de esta clase para realizar repartos en áreas idóneas para su cómodo desplazamiento, como en campus universitarios, donde además se puede concentrar un alto volumen de entregas.

Amazon, con la implementación de Scout en 2019, apuntó a áreas distintas. Su primera etapa de despliegue fue en sectores suburbanos en Seattle, para luego cubrir también el sur de California, Georgia y Tennesse. El propósito de esta iniciativa no fue profundizado más allá de la declaración del deseo de la compañía de brindar «más sostenibilidad y conveniencia para las entregas a los clientes».

Una retroalimentación no muy satisfactoria de los clientes de Amazon, más la desventaja competitiva de su rendimiento, que no logró superar los sistemas tradicionales de entrega, influyó en el cese definitivo de esta iniciativa.

“Durante nuestra prueba de campo limitada para Scout, trabajamos para crear una experiencia de entrega única, pero aprendimos a través de los comentarios que había aspectos del programa que no satisfacían las necesidades de los clientes”, dijo Alisa Carroll, portavoz de Amazon. “Como resultado, estamos finalizando nuestras pruebas de campo y reorientando el programa. Estamos trabajando con los empleados durante esta transición, asignándolos a los puestos vacantes que mejor se adapten a su experiencia y habilidades”, agregó la vocera, según reporta Bloomberg.

Al ser presentado, Scout fue descrito como «del tamaño de una hielera pequeña» y capaz de moverse a «paso de caminata». En ese momento, Amazon también enfatizó que «los dispositivos pueden navegar de manera segura y eficiente entre mascotas, peatones y cualquier otra cosa en su camino».

En Estados Unidos, las entregas de menor volumen —que Amazon aspiraba cubrir con Scout—, son un nicho bien cubierto por el servicio postal local, destacado por su capacidad logística y rapidez.

Frente a esto, considerando que el área de despliegue de esta iniciativa quizás no fue el más adecuado para las características del servicio y que además, este modelo de reparto ha sido aplicado con éxito en otros casos, no sería extraño ver en el futuro una versión replanteada de Scout, pero enfocada a otros mercados. Sin embargo, oficialmente no hay luces de aquello, pues Amazon no ha declarado intenciones relacionadas.