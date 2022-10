Hackmanita sintética, nuevo material, no peligroso, para detectar radiación cambiando de color

En el sector médico, así como en el mundo de la tecnología espacial, se usan materiales muy caros capaces de identificar si hay peligro de radiación en algún entorno.

Estas películas radiocrómicas suelen estar hechas de leucomalaquita o polidiacetilenos, y son venenosas o no reutilizables, pero parece que tienen los días contados.

En Finlandia están estudiando las propiedades de las hackmanitas, unos minerales que cambian tanto su color como su estructura interna cuando hay radiación cerca, un mineral raro, pero que puede replicarse en el laboratorio.

El estudio puede leerse en pubs.rsc.org, donde indican que dicho material tiene una propiedad de inteligencia única y novedosa, ya que la hackmanita tiene memoria de exposición gamma. Cambia de color cuando hay radiación, y puede volver al color original después, pero siempre guarda la memoria de lo que ha ocurrido, de forma que su estructura ha sido alterada para que pueda analizarse cuándo y cómo recibió radiación en el pasado.

Este grupo de investigación ha descubierto una forma de sintetizar hackmanita, y ahora creen que podrán crear películas de detección de radiación que podrían usarse en la Estados Espacial Internacional, así como en varios entornos en la Tierra.

La hackmanita cambia de blanco a rosa debido a los rayos UV, siendo muy útil para calcular la exposición a la radiación en el espacio. También observaron las reacciones de la hackmanita sintética a partículas beta (positrones), radiación gamma y partículas alfa, y hay cambios de color que dependen del tipo de radiación.

De esta forma la hackmanita no solo no se destruye con la radiación, también ofrece memoria de exposición gamma, algo que hasta ahora no se había encontrado en ninguna otra sustancia.

El responsable por la investigación ha sido el profesor Mika Lastusaairi, quien comentó que, a simple vista, el color es similar al material expuesto a la radiación ultravioleta o los rayos X, pero la espectrometría revela un cambio pequeño pero distintivo en la forma de la señal.

Más información en utu.fi.