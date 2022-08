WhatsApp beta añadió soporte para llamadas de voz en relojes con Wear OS 3

WhatsApp continúa trabajando en la implementación de funciones nuevas en su aplicación. Ahora, según un reporte reciente, se añadió en la versión beta de la aplicación la posibilidad de contestar llamadas de voz desde un smartwatch emparejado.

La compatibilidad se limita a dispositivos que corran Wear OS 3 como sistema operativo.

Versión beta de WhatsApp ahora integra las llamadas de voz con Wear OS 3

Esta novedad fue dada a conocer por el portal 9To5Google, aludiendo a pruebas realizadas con un Galaxy Watch 5 y respaldándose en comentarios recabados a través de Reddit, desde donde también se reportó compatibilidad con dispositivos Galaxy Watch 4, también compatibles con Wear OS 3.

El reporte inicial señala que esta nueva característica de WhatsApp fue encontrada en su versión beta 2.22.19.12 para Android. Sin embargo, reportes posteriores señalaron que ya era posible encontrar esta función desde la versión 2.22.19.11.

Hasta ahora, la alternativa para aceptar llamadas de voz de WhatsApp desde Wear OS se limita a la exhibición de una notificación que invita a contestar la llamada desde el teléfono vinculado. Frente a la inexistencia de una aplicación de WhatsApp específicamente desarrollada para relojes, la experiencia de vinculación entre dispositivos se encuentra sumamente restringida.

Con esta nueva función las cosas cambian. Aprovechando las posibilidades que ofrece Wear OS 3, ahora es posible —siempre que se use la versión beta señalada— contestar directamente desde el smartwatch, siempre que el móvil permanezca emparejado y dentro del área de alcance.

Fuente: 9to5Google

Mediante esta nueva función, al recibir una llamada de voz por WhatsApp, esta lucirá de manera similar al aviso de una llamada telefónica normal, presentando la foto del contacto, su nombre y su número, junto a los botones para contestar o rechazar la llamada.

El reporte de 9to5Google señala que en las vinculaciones entre dispositivos Samsung, las llamadas aparecen identificadas en los relojes con el logo de WhatsApp acompañando los datos del contacto y siguiendo la línea gráfica de One UI. No obstante, al realizar pruebas con un Pixel 6, este logotipo no apareció.

Esto es propio de las versiones beta. Así como podría tratarse de una eventual restricción a implementar, este indicio podría responder también a un estado parcial de desarrollo de esta herramienta. WhatsApp se pronunciará en su debido momento, cuando esta función vea la luz en la versión estable de la app.

Aunque el despliegue de Wear OS 3 aún es limitado, quienes posean un dispositivo con esta versión del sistema operativo de Google para relojes inteligentes, podrían próximamente poder recibir llamadas de voz de WhatsApp en su muñeca.