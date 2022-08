DuckDuckGo extiende su servicio de protección del correo electrónico a todos

DuckDuckGo, la plataforma de servicios en Internet centrados en la privacidad, acaba de anunciar que su servicio gratuito de protección del correo electrónico, en fase beta, ya se encuentra disponible para todos los usuarios.

Los usuarios podrán obtener una dirección personal de tipo usuario@duck.go, de modo que los mensajes recibidos a esta dirección serán limpiados de rastreadores acorde la lista de bloqueo del servicio, y luego serán reenviados ya sin los diferentes tipos de elementos de rastreo a la dirección real que dispongan.



También podrán disponer de una dirección aleatoria única por cada sitio web que en cuyo registro exija una dirección de correo electrónico, funcionando posteriormente de la misma manera que las direcciones personales, pudiendo llegar a ser desactivadas individualmente en caso de comenzar a recibir spam.

DuckDuckGo proporcionará información sobre los rastreadores que han sido eliminados y las compañías a las que pertenecen.

Con la apertura pública de la versión beta, DuckDuckGo también está introduciendo una serie de novedades.

Por un lado se encuentra la llegada de la protección de seguimiento de enlaces, dedicado a eliminar los rastreadores incluidos en los enlaces disponibles en los mensajes de correo electrónico, y por otro se encuentra el cifrado más inteligente, que convierte cualquier enlace no seguro http:// encontrado en un enlace seguro https://.

La plataforma también añade otras facilidades, como la posibilidad para responder a los mensajes directamente desde las direcciones @duck.com:

La plataforma aclara que:

Aunque estamos ocultando tanta información personal como podemos, DuckDuckGo no crea el mensaje en sí, por lo que no podemos garantizar que el correo electrónico no incluya su dirección de reenvío ni ningún otro identificador personal.