Así indexa Google los vídeos de nuestras páginas web

Si tus páginas web tienen vídeos, y Google los reconoce como tal (los de Youtube, vimeo y otras fuentes), ahora podrás verlos indexado en la consola correspondiente.

Google ha presentado un nuevo informe de índice de videos de Search Console, para que los webmasters puedan entender mejor el rendimiento de dichos videos en Google, y poder mejorar su presencia de alguna forma.

El nuevo informe se llama Video indexing, y estará disponible en todas las cuentas de forma progresiva, durante los próximos meses, por lo que si no lo veis de momento, tened paciencia.

El funcionamiento es sencillo, si Google detecta un vídeo en alguna página nuestra, aparecerá el informe en el menú, en caso contrario, no veremos dicho informe. Allí veremos el estado de la indexación de videos en nuestro sitio, con el objetivo de responder a tres preguntas principales:

– ¿En cuántas páginas ha identificado Google un vídeo?

– ¿Qué videos se indexaron correctamente?

– ¿Cuáles son los problemas que impiden que se indexen los videos?

Si vemos algún error, podemos usar el informe para validar la solución y realizar un seguimiento de cómo evoluciona el tema, reparando errores de formato de vídeo, por ejemplo (si no indexa vídeo de Twitter, igual es mejor ponerlo de Youtube, por ejemplo).

Este informe se concentra en la indexación de vídeos, no en datos estructurados, de manera que no veremos información sobre la validez de los elementos de datos estructurados de video, solo si Google consigue verlo o no.

También han mejorado la herramienta de inspección de URL para permitir verificar el estado de indexación de videos de una página específica, de forma que veremos la URL del video y la URL de la miniatura, y la lista de problemas que impiden que se indexe el vídeo.