Según reporte, Windows 12 llegaría en 2024

A un año de que Microsoft notificara un nuevo régimen de actualizaciones para Windows, un nuevo reporte indicó un cambio sustantivo que llegaría aparejado con esta medida.

Se trata de la llegada de una nueva versión de Windows, cuya posible fecha de lanzamiento sería en 2024, de acuerdo a lo que las fuentes citan.

Un nuevo Windows llegaría en un par de años, según reporte

Citando fuentes cercanas a Microsoft, Windows Central dio a conocer esta posibilidad a través de una reciente publicación.

La llegada de una nueva edición de Windows, se concretaría en 2024, como consecuencia de la reestructuración del cronograma de actualizaciones del sistema operativo de Microsoft, cuya frecuencia se redujo a una actualización mayor por año, reduciendo a la mitad el ritmo con el que se emitían estas actualizaciones en el caso de Windows 10.

Según señala el mencionado reporte, hasta hace poco se encontraba considerada en la agenda de Microsoft el lanzamiento de una gran actualización para Windows 11, denominada Sun Valley 3, que fue cancelada en pos de centrar los esfuerzos del equipo de desarrollo en la nueva versión de Windows, proyectada para un par de años más.

Cabe resaltar que la cancelación de aquella futura actualización mayor no implica que Windows 11 se quede congelado en el tiempo y deje de recibir actualizaciones. Durante su período oficial de soporte, que se extiende hasta 2025, continuará recibiendo mejoras de seguridad y nuevas características. Lo que cambia con esta determinación es que las nuevas funciones llegarán de una manera más gradual, primero probadas a través de sus canales insider, para luego liberarlas a través de “momentos”, con futuras actualizaciones de Windows 11.

El reporte de Windows Insider señala que, según sus fuentes, Microsoft tomó la determinación de lanzar nuevas versiones de Windows cada tres años. La fecha supuestamente programada por Microsoft en 2024, sumaría justamente tres años de distancia con el lanzamiento de Windows 11.

Aunque el reporte citado proviene de una fuente especializada en esta clase de informes, cabe resaltar que las fuentes consultadas no responden a vocerías oficiales de las compañía y que «Windows 12» es de momento, un nombre tentativo acuñado por la prensa. Microsoft no se ha pronunciado de manera oficial sobre este rumor, pero podría esperarse algún anuncio al cabo de algún tiempo no muy largo, dados los antecedentes presentados y las fechas comprometidas.