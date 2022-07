Ghop, cómo funcionan estas tiendas inteligentes en España

Durante los últimos años hemos estado siempre pendientes de todas las novedades relacionadas con el mundo de la automaticación en el comercio, tanto que cuando Amazon presentó sus tiendas automáticas, donde entrábamos, cogíamos cosas, y salíamos, todos nos volvimos locos.

El tiempo ha pasado, y la ciencia ficción se ha ido haciendo menos ficción y más ciencia, y así es como hemos llegado a Ghop, una startup que ha montado tiendas inteligentes en España.

Hablamos con Lino Monteagudo, CEO de Ghop, para que conozcáis todos los detalles:

¿Qué es Ghop? ¿Cómo nació?

Ghop es una startup que ha creado las primeras tiendas inteligentes de España, sin necesidad de personal de forma presencial. Son tiendas, principalmente de alimentación y bebidas, basadas en pequeños establecimientos modulares (15 m2), abiertos a pie de calle, 24 horas.

Vendemos las tiendas a precio de coste a empresas con sobrante de espacio y flujo de personas, como estaciones de servicio, universidades o centros comerciales. Además, les ofrecemos los servicios necesarios para que funcione sin personal, a cambio de un fee mensual. El partner de Ghop sólo se encarga de reponer y limpiar.

Ghop surgió gracias a una beca de la convocatoria Citizen Bootcamp de Deusto Business School. Ahí, los cofundadores de la empresa completaron el programa de formación sobre emprendimiento.

En julio de 2021 Ghop abrió su primera tienda piloto en la Moraleja Green y tuvo buena respuesta por parte de los usuarios y los medios de comunicación.

¿En qué se diferencia de las tiendas de abastecimiento actuales?

Hoy en día los consumidores están experimentando una falta de adaptación por parte de las tiendas de alimentación. Los hábitos de compra y consumo cambian, pero las tiendas de conveniencia se han mantenido prácticamente iguales a lo largo de los años. Sin ir más lejos, según Zebra Technologies, un 60% de los consumidores de tiendas de conveniencia prefieren interaccionar con su smartphone antes que hacerlo con una persona física.

A su vez, el consumidor se inclina cada vez más por una compra rápida y eficaz. Ahora prima más el “aquí y ahora”, lo que incluye factores clave como la cercanía, el tamaño de la tienda, la distribución de surtido, entre otros.

Pese a esto, los clientes están pidiendo cada vez más personalización en sus compras, lo que se puede deber al auge del Big Data: Los consumidores están acostumbrándose a tener ofertas y búsquedas personalizadas en sus compras online, pero, ¿y en las tiendas físicas?

La solución que plantea Ghop es un concepto que prácticamente no se ha implantado en España: hablamos de la tienda phygital: La mayoría de personas aún hacen sus compras en tiendas físicas, por lo que podemos deducir que hay una tendencia a la experiencia física a la hora de comprar productos que no parece que se vaya a extinguir. Con el concepto que implementa Ghop, le damos al consumidor la oportunidad de hacer sus compras de manera física, pero con mayor interacción con su dispositivo móvil, convirtiéndolo en una experiencia Phygital.

Además, con los datos que se pueden extraer gracias a la tecnología que poseen las tiendas Ghop, se podrá ofrecer un servicio más personalizado, con ofertas y descuentos adaptadas a sus gustos y hábitos, mejorando la experiencia de compra. El hecho de que en las tiendas no sea necesaria la presencia de una persona física que trabaje ahí, permite mayor flexibilidad a la hora de interactuar con el usuario. La tienda estará abierta 24 horas, por lo que el consumidor podrá adquirir productos cuando le convenga.

¿Qué se necesita para instalarlas en algún lugar?

El modelo de negocio de Ghop se puede resumir en los siguientes pasos:

El cliente (modalidad B2B) quiere poner una tienda Ghop.

El partner constructor le vende la tienda con un lead time de un mes. Compra el módulo al constructor con el hardware necesario.

Ghop coordina la puesta en marcha, gestiona la tienda y ofrece los servicios de tienda inteligente por un fee mensual.

Los partners distribuidores proveen y mandan los productos de venta.

El cliente se encarga del mantenimiento y reposición de productos.

¿Cómo se realiza la compra?

El proceso de compra es muy sencillo y se puede resumir en los siguientes pasos:

Para la primera compra, el usuario se tiene que registrar escaneando el código QR en la puerta o a través del siguiente link: https://app.ghop.es/

Una vez registrado, el usuario puede acceder a la tienda con el código QR que se le ha generado en el teléfono móvil. Este código le permitirá entrar a la tienda siempre que quiera.

Dentro de la tienda, el cliente escoge los productos que quiera comprar y los coloca juntos en la caja de pago.

Pulsa el botón pagar en el tótem y realiza el pago con el código QR de su cuenta Ghop.

¡Listo!

¿Cómo se impide que alguien abra la puerta, coja productos y se vaya sin pagar?

A diferencia de las tiendas de conveniencia tradicionales, en Ghop contamos con la identificación de los usuarios que acceden a nuestra tienda autónoma. En el registro, obtenemos los datos suficientes para, en caso de incidencia, poder localizar al usuario y solucionar cualquier problema que haya podido tener en el establecimiento.

La puerta no se abrirá a no ser que un usuario registrado escanee su código para abrirla. Los usuarios son conscientes de que, si alguien entra con ellos, el usuario registrado será el responsable de cualquier incidencia que ocurra dentro de la tienda, por lo que es muy improbable que el cliente permita entrar a la tienda a alguien que no conoce.

Además de eso, contamos con un sistema de seguridad de cámaras por toda la tienda y un sistema de control de stock que detecta si falta algún producto. Con el sistema de seguridad identificamos cuándo alguien se ha llevado algo sin pagar y como tenemos su usuario nos ponemos en contacto con esa persona. Con el sistema de gestión de stock monitorizamos el stock en tiempo real y con la información de los accesos vinculamos la referencia que no ha sido pagada con el usuario que se lo lleva.

¿Dónde hay tiendas Ghop actualmente? ¿Por qué decidisteis abrir en un centro de lavado Elefante Azul?

En julio del 2021, abrimos la primera tienda Ghop en el centro de la Moraleja Green. Hace unos meses, abrimos una tienda en el recinto de La Nave (Villaverde, Madrid). Estas tiendas han funcionado como tiendas piloto para ir mejorando la experiencia de usuario y el producto. Al ser tiendas piloto, ya no se encuentran ahí. La tienda que tenemos en Elefante Azul cuenta con todas las mejoras que hemos ido implantando este último año y, gracias a ello, pretendemos abrir varias tiendas a lo largo del 2022.

La relación de Ghop con Grupo Moure, holding con presencia en el sector energético y carwash, entre otros, que engloba las empresas Elefante Azul, Autonetoil, Petronet y Washnet Factory, es muy buena y ambos creemos que este proyecto en conjunto puede ser una gran oportunidad para hacer crecer nuestros negocios. Ellos complementan los servicios que ofrecen a sus clientes y nosotros encontramos un buen emplazamiento para implantar la tienda.

¿Cuál es la previsión de crecimiento para este 2022?

Las intenciones de Ghop para el año 2022 son abrir un grupo de control de varias tiendas en la Comunidad de Madrid. En 2023 la idea es expandirnos por todo el territorio nacional y para 2024, poder llegar al mercado internacional.

Asimismo, pretendemos obtener más conocimiento sobre diferentes entornos como la UX y validar diferentes métricas para optimizar todos los procesos. La idea sería ir mejorando el producto y cualquier aspecto que afecte a la experiencia de compra del usuario como la validación de identidad, el método de pago, etc. Queremos ofrecer un servicio cada vez más personalizado gracias a los datos obtenidos de sus usuarios y poder ofrecer descuentos y ofertas que se adapten a las necesidades y demandas de sus clientes.

Otra previsión para este 2022 es aumentar el equipo de trabajo para poder cumplir con todas las expectativas que tenía previstas. Por otro lado, la empresa cuenta con la ayuda de Patricio Hunt, un advisor que aconseja y proporciona contactos a Ghop.