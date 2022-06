Conoce la función de iPhone capaz de identificar plantas y flores usando la cámara

Cuando se habla del iPhone, son diversas las herramientas que este dispositivo móvil posee y con las cuales los usuarios pueden llevar a cabo acciones como escuchar música, tomar fotos, acceder a las redes sociales, navegar en internet, enviar mensajes de texto a través de las aplicaciones de mensajería, realizar llamadas, entre otros.

Sin embargo, es probable que sean pocos los que conozcan la existencia de una función presente en el iPhone capaz de identificar las plantas y flores solo con tomarles una foto.

Si bien ya existen herramientas de terceros que cumplen esta función, algunos no resultan del todo eficientes. Es así como Visual Look Up, el nombre con el cual ha sido llamada la función en iPhone, ha sido la ultima novedad incluida en la versión de iOS 15 que ofrece al usuario la posibilidad de realizar búsquedas visuales.

Simplemente tendrás que abrir una foto o captura de pantalla dentro de la aplicación Fotos y luego pulsar en el icono azul de la i que se encuentra situado debajo.

En caso de que observes la presencia de un pequeño destello brillante alrededor del icono, eso significara que iOS ha detectado alguna característica en la imagen que puede ser identificable mediante aprendizaje automático.

Pulsa en la opción Buscar, de manera que se inicie el rastreo de alguna información útil asociada al objeto o elemento capturado en la foto.

Cabe mencionar que la función de Visual Look Up no solo actúa en imágenes que contienen plantas y flores, sino también con imágenes en los que aparezcan capturados puntos de referencias, mascotas, arte, etc.

Si bien esta función había sido mostrada por Apple en la WWDC del año pasado, la empresa no hizo un anuncio masivo con el cual los usuarios del iPhone con iOS 15 estuvieran al tanto de la presencia de la misma en sus dispositivos.

Y es que, resulta extraño que en la página de soporte oficial de la función Visual Look Up se muestre un mensaje en el cual se señala que esta se encuentra disponible solo para Estados Unidos, pero en otra sección mencione otras regiones donde puede usarse. Además de Estados Unidos, la función de Visual Look Up se encuentra disponible en Australia, Reino Unido, Canadá, Indonesia, Singapur, Alemania, Francia, Italia, España y México.