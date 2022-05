La NASA usará Realidad Virtual con el objetivo de crear escenarios en Marte

Para entrenar a los pilotos, se usan simuladores de vuelo, y para preparar a astronautas en otro planeta, se pueden usar desiertos y zonas heladas, como ya se ha hecho en algunas ocasiones.

Ahora comenzarán a realizarse pruebas con realidad virtual, y es la propia NASA quien lo hará.

Se programarán simulaciones de realidad virtual sobre la exploración de Marte para que los astronautas se aclimaten más a permanecer en dicho planeta. Quieren analizar cuál será el impacto de las estadías prolongadas en el entorno marciano, y creen que la VR ayudará con el tema.

Comentan en Gamerant que la NASA se asociará con Epic Games para crear cinco categorías de simulaciones:

– Cómo instalar un campamento.

– Cómo realizar ciertas investigaciones científicas.

– Tareas de mantenimiento.

– Exploración.

– Asuntos inesperados, donde la creatividad irá mostrando escenarios bizarros e imaginativos.

Durante los próximos 80 días se realizará la primera demostración, y tendremos premios por cada categoría, estando el concurso abierto para cualquier individuo. Ese es el motivo del tweet de HeroX, una plataforma de colaboración colectiva:

Just launched: create VR simulations of Mars exploration to inform @NASA technologies and informatics. This #crowdsourcing challenge will award $70K in prizes to the top entries across 5 scenario categories. Don’t miss out! https://t.co/MpNIsMbDH1 pic.twitter.com/IANihyIwvr

— HeroX (@Iamherox) May 5, 2022