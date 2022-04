Proyecto AMATISTA, Realidad Virtual con música inmersiva para la tercera edad

Muchas personas de avanzada edad tienen problemas neuronales degenerativos que no tienen cura, pero eso no significa que no pueda mejorarse su calidad de vida con actividades diarias y rutinas específicas diseñadas por profesionales del sector.

Pero la tecnología también puede ayudar mucho con el tema, y el proyecto AMATISTA, creado por NOKIA en colaboración con Telefónica España, es un claro ejemplo de ello.

Han creado un sistema capaz de usar la Realidad Virtual para ofrecer contenido de música inmersiva a algunos ancianos de una residencia de Segovia con el objetivo de analizar la mejora en su calidad de vida, y lo han conseguido con creces, aplicando la musicoterapia a la VR que todos conocemos.

El nombre AMATISTA se obtiene de «Optimización de MIMO masivo en ondas milimétrIcas para sistemas de acceso radio 5G y uso paliativo en enfermedades neurodegenerativas», y está pensado para que en las residencias sólo haya que desplegar cobertura 5G de interior o de exterior de baja cobertura, y dejar que la red del operador se encargue de ofrecer el resto del servicio.

Objetivos técnicos

El despliegue de tecnología para poder transmitir a varias gafas VR al mismo tiempo sin problemas de latencia ha sido tremendo. Entre Nokia y Telefónica han conseguido el objetivo de conseguir transmitir vídeo y audio en alta resolución a varias gafas (en este caso las de Oculus Quest) gestionando el contenido desde tabletas que los profesionales de la salud tenían en sus manos, como si de un spotify de contenido se tratara, emitiendo el contenido a las gafas de los usuarios.

Entre los objetivos técnicos propuestos nos indican:

– Experimentación en campo con un servicio masivo de datos en redes 5G a personas concentradas en un área concreta en la que un solo nodo de radio puede quedar saturado, para lo que se desplegará una red 5G de interior para su experimentación.

– Realizar un estudio de los beneficios del uso de tecnología musical con vídeo inmersivo para medir las potenciales mejoras en la calidad de vida de los enfermos de daños neurodegenerativos.

– Realizar un modelo teórico del efecto y la gestión de las interferencias en la banda milimétrica para la implementación de potenciales mejoras en el despliegue, el diseño o la configuración de redes 5G.

– Creación de un servicio escalable a nivel nacional de una plataforma audiovisual especializada en servicios audiovisuales inmersivos para dar servicios paliativos a personas con degradación neuronal.

Problemas superados

Existían algunos riesgos que han tenido que trabajarse para garantizar el éxito del proyecto:

– Rechazo de las gafas por parte de los ancianos. No ha sido así, con el tiempo se han acostumbrado y las esperan. Son dos sesiones de VR a la semana, y los pacientes se arreglan y bajan a la sesión del proyecto AMATISTA como algo deseado, como un evento innovador que les hace acercarse a las músicas de su juventud. El contenido ha sido creado por Nokia grabando música tradicional de la región, lo que genera un sentimiento especial entre los ancianos.

– Las interferencias y la posibilidad de emitir a todos los dispositivos con la calidad esperada. Las redes 5G en la banda transmitida ha permitido que no sea un problema, que no haya latencia y los movimientos de la cabeza se sincronicen perfectamente con el contenido, evitando así los posibles mareos.

Colaboradores que lo han hecho posible

Junto con Nokia y Telefónica, han colaborado otras empresas que han hecho que este proyecto sea todo un éxito:

1. Nokia Spain: Aporta investigadores, producción de vídeo y equipos de radio.

2. Telefónica España: Aporta la red subyacente y la red de radio y de transporte.

3. Cáritas Segovia: Aporta lugar físico y personal para la experimentación con pacientes.

4. Universidad Carlos III: Realiza estudios teóricos de radio e interferencias.

5. Universidad Alfonso X el Sabio (UAX): Colabora con expertos en tele-educación inmersiva.

6. Varios autores de música y de contenidos musico teatrales.

De momento solo es un experimento muy localizado en una residencia, pero la idea es ir construyendo soluciones de este tipo para que nuestras familias puedan seguir disfrutando de experiencias diversas aunque su movilidad sea extremadamente limitada.