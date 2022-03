Los avatares del metaverso pueden crear burbujas de distancia para evitar tocamientos y acosos

En el mundo digital no vale todo, y el metaverso no es una excepción. Los diferentes mundos virtuales que se están creando están mostrando muchas posibilidades, pero también está abriendo las puertas a personas que no entienden, o no quieren entender, que la distancia debe respetarse.

Así es, ya hay casos en los que un avatar se acerca a otro para realizar tocamientos y acoso sexual en general, y Meta, responsable por uno de los mayores y más prometedores metaversos de la actualidad, ya ha dado un paso para solucionar el problema.



Los avatares podrán configurar una burbuja de distancia para que nadie pueda acercarse a ellos más de un metro y medio, distancia suficiente para disfrutar de la compañía sin necesidad de sentir el aliento digital en el cuello.

La medida, realizada junto con Horizon Worlds y Venues, podrá activarse para cualquier persona o solo para desconocidos, de forma que podremos permitir que los marcados como amigos sí puedan acercarse más a nuestro avatar.

El metaverso de Facebook (de Meta) está aún muy limitado para quien tiene las gafas de realidad virtual de la compañía, y de momento tiene un éxito discreto en Estados Unidos, pero todo indica a que los próximos años renacerá con fuerza en todo el mundo, por lo que es importante que haya normas y recursos suficientes para garantizar la salud mental de todos los usuarios que quieren disfrutar de un mundo virtual para relajarse y distraerse, no para estar preocupados con problemas que ya tenemos en el mundo real.