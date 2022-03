Usuarios de Starlink en Ucrania pueden ser rastreados desde Rusia

A pocos días de enviar terminales de Starlink a Ucrania, para brindarles soporte de Internet ante las intermitencias generadas como efecto de la guerra, Elon Musk emitió una alerta de seguridad.

El CEO de SpaceX y Tesla, advirtió que los usuarios en Ucrania de su sistema de Internet satelital podrían ser rastreados.

Los bombardeos e invasión militar de Rusia sobre Ucrania han causado gran devastación. Entre los daños generados, las infraestructuras de comunicaciones también se han visto afectadas.

Hace algunos días, el Viceprimer Ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, también encargado de la cartera de Transformación Digital del país, solicitó a Elon Musk apoyo para cubrir con Starlink las caídas que sufren las redes en su país. La respuesta de Musk fue positiva, indicando que ya había enviado terminales de conexión a la atacada nación.

Esta buena noticia para los ucranianos que veían en aquella opción una alternativa para seguir comunicados desde su país con el exterior, tiene ahora aparejada una importante advertencia de seguridad. «Advertencia importante: Starlink es el único sistema de comunicaciones no ruso que todavía funciona en algunas partes de Ucrania, por lo que la probabilidad de ser atacado es alta. Por favor, use con precaución», señaló Elon Musk a través de un tweet.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022