Cierra TVAddons, complemento de Kodi, tras batalla judicial por infringir derechos de autor

Tras una batalla legal que ha durado nada menos que 5 años, Adam Lackman, creador del conocido repositorio TVAddons para el conocido reproductor multimedia y de código abierto Kodi, antes llamado XMBC, lo cierra definitivamente por infracción de derechos de autor, del cual se declara culpable, y se enfrenta a una multa por ello por el equivalente a unos 17,8 millones de euros.

TVAddons llegó a proporcionar medios para que los usuarios pudieran tener acceso a contenidos protegidos sin los respectivos permisos de los titulares de derechos de series míticas como Juego de Tronos, The Big Bang Theory y Prison Break, así como de programas como America’s Got Talent y Keeping Up With The Kardashians, entre una docena más, según la demanda, en la que se acusa al creador del repositorio de violar derechos de autor ya que «desarrollaba, alojaba, distribuía o promovía complementos Kodi infractores».



Todo comenzó en junio de 2017 cuando operadores como Bell y Rogers, así como empresas audiovisuales como Videotron y Groupe TVA, presentaron de manera conjunta una demanda legal contra el autor del repositorio TVAddons por infractor de derechos de autor.

Y cinco años después, el 18 de febrero, la Corte Federal de Canadá emitía el veredicto definitivo. Además del cierre definitivo de TVAddons, y la multa acordada, el creador del popular repositorio para Kodi también se ve obligado a traspasar datos y propiedades de TVAddons a los operadores canadienses demandantes.

A principio de la batalla judicial, el creador de TVAddons también se ha encontrado con una sentencia judicial de un Tribunal Federal estadounidense, que le llegó a prohibir la realización de actividades que tuvieran relación con TVAddons tras la denuncia interpuesta por DISH Network.

Pese a la existencia de complementos que infringen los derechos de autor, y por el que en su momento los operadores audiovisuales se fijaron en Kodi para frenar esta actividad, cabe recordar que el propio reproductor es completamente legal, multiplataforma, gratuito y de código abierto, que incluso cuenta con complementos oficiales para que los usuarios puedan disfrutar de contenidos ofrecidos por plataformas como Pluto TV, además de permitir la reproducción de archivos alojados localmente.

Crédito de imagen: Kodi