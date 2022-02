Disney+ experimentó con su primera transmisión en vivo

Ayer, los premios Oscar no hicieron noticia sólo por las nominaciones dadas a conocer por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Aprovechando la instancia, Disney+ hizo su primera incursión con las transmisiones en vivo. En un experimento de alcance limitado, la plataforma emitió en directo las nominaciones a los próximos premios de la Academia.

La primera transmisión en vivo de Disney+

Una retransmisión de las nominaciones a la 94ª edición de los premios de la Academia desde la señal oficial de los Oscars, marcó un hito para Disney+, al ser la primera emisión en vivo integrada en la plataforma. El experimento se limitó a Estados Unidos y según reportes, fue ejecutado con éxito.

El evento fue simultáneamente transmitido en vivo a través de Hulu, también propiedad de Disney, además de otras plataformas de medios de comunicación y los canales digitales oficiales de los Oscars. Gracias a que no se trató de una transmisión exclusiva para Disney+, no se saturó con solicitudes esta instancia en particular.

Según TechCrunch, a través de un portavoz la compañía se negó a señalar cuáles son sus planes específicos para abordar en el futuro las transmisiones en vivo en Disney+, pero sí reconoció que este experimento sirvió para evaluar cómo podría verse el contenido en vivo dentro de su plataforma, celebrando los buenos resultados y con planes continuar probando este tipo de experiencia en el futuro.

«Realizamos una prueba de las capacidades de transmisión en vivo en Disney + en los Estados Unidos con las nominaciones a los Premios de la Academia de esta mañana. Estamos satisfechos con los resultados y continuaremos probando como parte de nuestro enfoque continuo e iterativo para ofrecer las mejores experiencias de usuario a los consumidores», dijo un portavoz de Disney a TC.

Junto con investigar cómo podría verse el contenido en vivo para Disney+, la compañía también declaró a The Verge que «nuestro contenido de renombre mundial es una extensión natural» de años de experiencia en el espacio de contenido en vivo.

Aunque la combinación de transmisiones en vivo con contenido bajo demanda es algo que ya se ha visto en otras plataformas, resulta interesante ver cómo podrían reaccionar a esta propuesta desde la competencia directa de Disney+, como Netflix y Prime Video, por ejemplo.