Signal ahora permite cambiar de número, conservando los chats y otros datos de la cuenta

Signal, la aplicación de mensajería instantánea que tiene como emblemas la seguridad y la privacidad, implementó una esperada función ya presente en sus competidores directos.

Ahora, es posible cambiar de número de teléfono, conservando contactos, chats y ajustes de la cuenta, tal como se puede hacer en WhatsApp, por ejemplo.

Cambiar de número en Signal y conservar todos los chats

Ante un cambio de número de teléfono, ya no es necesario comenzar desde cero. De acuerdo a lo que Signal reportó desde su blog oficial, ahora sus usuarios podrán conservar sus mensajes, información de perfil y grupos, gracias a la función Cambiar Número.

Cuando alguien cambie su número de teléfono en Signal, en el chat con el contacto aparecerá una notificación especial, que informará que el número de aquel contacto ha cambiado.

Si tu móvil ya cuenta con la última versión de Signal instalada, tanto para Android o iOS, encontrará la opción de cambiar su número en las configuraciones de la cuenta. Todos los iPads y ordenadores vinculados a estas cuentas también contarán con esta característica, siempre que la versión móvil se encuentre actualizada.

En su portal de soporte, Signal señala que esta característica no se puede aprovechar si no puede enviar y recibir mensajes de Signal en el teléfono con su número anterior, si no tiene acceso a su dispositivo antiguo o si fueron borrados sus datos del mismo.

Una vez realizado el cambio de número, si alguien se registra con el número anterior en su teléfono, por motivos de seguridad comenzará a usar la aplicación con un historial de mensajes vacío. Sus contactos también serán informados de un cambio de número de seguridad si comienzan a enviar mensajes desde el número anterior.

La compañía dijo que la nueva función se construyó «utilizando la base de características más emocionantes por venir». Probablemente, más cambios significativos —o prácticos, al menos— podrían ser implementados bajo la mirada de un nuevo CEO. Recordemos que desde el mes pasado Signal se encuentra bajo nueva administración, a cargo de Brian Acton, cofundador de WhatsApp.

Aunque la masividad de Signal se funda en las garantías de privacidad que buscan periodistas, activistas y en general, personajes públicos expuestos, estos cambios buscan perfilar a este servicio de mensajería como una alternativa más cómoda y de alcance más transversal, para considerar en serio como opción frente a WhatsApp.