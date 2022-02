Una calculadora científica que puedes tener en tu navegador sin instalar nada

Opciones en calculadoras no nos faltan para tener siempre a mano. Desde la calculadora Windows, las aplicaciones web y la que vienen integrada en nuestros móviles.

Pero si quieres tener una nueva opción disponible para consultar desde tu navegador web, puedes tener en cuenta esta propuesta, gracias a que Google ha convertido a PWA la calculadora integrada de Chrome OS.

Una calculadora para usar desde cualquier navegador web

No necesitas instalar nada en tu navegador, solo abrir calculator.apps.chrome, y te encontrarás con todas las funciones de una calculadora científica. Como verás, ni siquiera está limitado a una navegador web en particular, ya que no se trata de una extensión.

Una opción que cuenta con varias ventajas. Por ejemplo, tendrás la calculadora a pantalla completa y podrás usarla tanto como desees sin preocuparte por verte interrumpido por publicidad. Y si quieres minimizar la pestaña o usar la pantalla dividida en Windows, puedes hacerlo sin problemas.

Verás que la calculadora se adapta al tamaño que le asignes a la pantalla. Así que si quieres trabajar con pantalla dividida para no perder de vista la tarea o proyecto en el que estás trabajando mientras realizas las operaciones, solo tienes que tienes que pulsar sobre los diferentes menús para que se vayan desplazando sobre la pestaña.

Así que puedes usarla como una calculadora básica sin problemas con la pantalla minimizada o valerte del resto de las funciones desplazando los paneles. Ten en cuenta que cuando cierres la ventana del navegador perderás todos los datos, así que ten cuidado con cerrarla de forma accidental.

Es una opción simple, pero que te puede resultar práctica en más de una oportunidad. Si te gusta la dinámica que propone, solo tienes que añadirla a los marcadores, junto con el resto de tus herramientas web favoritas.