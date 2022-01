Un camión de 18 ruedas sin conductor ya se está probando en Texas

Los coches completamente autónomos aún necesitan tiempo para ser una realidad en las ciudades, pero en las carreteras la cosa cambia, ya que no hay semáforos, no hay tantos cruces, no hay tantos peatones, bicicletas, patinetes… muchas veces son kilómetros y kilómetros de carreteras prácticamente rectas.

Eso no significa que sea sencillo, pero para un camión que no suele adelantar coches a 140 km/h, es perfectamente viable, tal y como se está ya demostrando en algunas carreteras de Estados Unidos.

Ahora es un camión de transporte gigante de 18 ruedas que está preparándose para llegar a las carreteras y juntarse con el resto de vehículos. Cuenta con radares, escáneres láser, cámaras y antenas GPS que se comunican con el software de pilotaje, y cada vez que realiza un kilómetro en la carretera, se simulan miles de veces las diferentes situaciones cambiando cientos de parámetros.

Hay varias empresas que ya trabajan con esta tecnología. Desde Embark, responsable por un carril de camiones autónomos entre Houston y San Antonio, hasta Aurora, cofundada por un exempleado de Waymo que prepara una ruta de 1000 km en Texas este año.

Eligen Texas porque tiene la mayor cantidad de camioneros y muchos ingenieros calificados, y su clima es ideal para los sensores de los camiones. También tienen un gran flujo de transporte en camiones por carretera y una legislación local favorable a los vehículos sin conductor.

Estiman que lo que a un camionero le llevaría tres días para ir de Los Ángeles a Dallas, un camión grande autónomo completaría el viaje en 24 horas, y sería el doble de barato. Es importante también para combatir la escasez actual de conductores de camiones de larga distancia en Estados Unidos.

Sobre el mercado de trabajo, se cree que industria de los camiones autónomos creará puestos de trabajo para los conductores locales que no quieren desplazarse durante semanas fuera de sus casas, ya que se harán cargo de los camiones autónomos en los puntos de transferencia y los conducirán hasta sus puntos de destino final.

Son muchas las cuestiones que aparecen ante esta nueva realidad. El tiempo avanza y las respuestas deben ir apareciendo ¿Es seguro? ¿Es necesario? ¿Quién gana con esto?

Fuente: AFP