Yake, un extractor de palabras clave potenciado por IA

Las herramientas de extracción de palabras clave que han surgido en la web durante los últimos años, tienen en su mayoría una característica en común: su funcionamiento se limita a los márgenes definidos por sus diccionarios de base.

Eliminando esas barreras, una nueva plataforma ofrece la posibilidad de realizar este ejercicio de extracción de palabras de la mano de un sistema de IA, el cual además es capaz de trabajar con casi cualquier idioma.

Extraer palabras clave desde textos en casi cualquier idioma, al instante desde la web

A medida que crece el volumen de información y la complejidad de la misma, la extracción de palabras clave resulta un desafío para quienes necesiten identificar esta información.

Frente a esto han surgido nuevas herramientas automáticas dedicadas a esta tarea, pero que tienen en común como debilidades la incapacidad de trabajar con textos que no estén en inglés o en algún otro idioma predefinido.

Como una alternativa que busca llenar este vacío surgió Yake, abreviatura de Yet Another Keyword Extractor (Otro extractor de palabras clave). Para prescindir de los diccionarios y otras técnicas restrictivas de preparación, esta herramienta utiliza como motor un sistema de inteligencia artificial para realizar esta tarea. Este enfoque no supervisado se basa en características extraídas del texto, lo que lo convierte en una solución aplicable a documentos escritos en diferentes idiomas sin necesidad de más conocimientos.

El algoritmo, cuyas capacidades fueron comparadas con otros 10 sistemas de IA de última tecnología, sienta las bases de un sistema novedoso de extracción de palabras clave, capaz de trabajar con textos de diferentes extensiones.

Para demostrar sus capacidades, Yake cuenta con varios textos de demostración, para poner a prueba el sistema, incluyendo un ejemplo en español. Además, desde la web es posible ingresar cualquier texto para su análisis, copiándolo directamente en un formulario y además, se puede proporcionar una URL para su escaneo.

Esta herramienta se encuentra disponible gratuitamente, como fruto de un proyecto de investigación académica. Además de su versión web, Yake cuenta con una aplicación para Android, que puede obtenerse desde la Play Store y su código (programado en Phyton) fue liberado bajo una licencia abierta en Github.