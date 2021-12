Meta está bajo observación de autoridades económicas, por supuesta compra irregular de empresa

Meta, la empresa matriz Facebook, está firmemente en la mira de las autoridades reguladoras económicas de su país, por todas las adquisiciones que la Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC) estima que podrían haberse hecho con el fin de dominar el medio y eliminar la competencia.

Según reportes, ‎‎una de las transacción que está siendo investigada por la FTC, a propósito del acuerdo de 400 millones de dólares destinados para su adquisición, es la compra de la empresa Within,‎‎ quienes son desarrolladores de la popular aplicación de entrenamiento de realidad virtual ‎‎Supernatural,‎‎ para la plataforma Oculus. ‎

Autoridades económicas estadounidenses fiscalizan posible práctica monopólica adquisición de compañía por parte de Meta

‎Según informa The Information, la agencia abrió una investigación sobre la compra después del Día de Acción de Gracias (25 de noviembre de este año), casi un mes después de que las compañías notificaran públicamente la adquisición en octubre. Si lo que el informe señala es cierto, ni la FTC ni las compañías confirmaron la revisión regulatoria a la publicación, lo que implica que Within y Meta no podrían finalizar el acuerdo por otro año. Si se da este caso, podría tomar incluso más tiempo que eso si la agencia lo impugna en los tribunales.‎

‎El jefe de Meta, Mark Zuckerberg, ‎‎hizo célebre en el pasado la frase «es mejor comprar que competir», acuñada en aquel momento con respecto a la adquisición de Instagram por parte de Facebook. La FTC presentó recientemente ‎‎nuevos cargos antimonopolio‎‎ contra la compañía, acusándola de usar sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp en 2012 y 2014 para asegurar su posición en el mercado. Meta todavía enfrenta una investigación sobre su compra de ‎‎Giphy‎‎ de 400 millones de dólares en 2020.‎

En cuanto a este nuevo caso, ‎Within no era el único desarrollador de aplicaciones de realidad virtual que Meta había adquirido, pero los otros eran supuestamente demasiado pequeños para ser investigados. Las aplicaciones de fitness de realidad virtual, como los equipos de entrenamiento en el hogar, aumentaron en popularidad durante el confinamiento, y Supernatural se hizo popular rápidamente después de su lanzamiento en abril de 2020.

Según el reporte de ‎‎The Information,‎‎ una de las posibles líneas de investigación de la FTC es si Meta planeaba desarrollar y publicar una aplicación de entrenamiento de realidad virtual propia.