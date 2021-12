Among Us en Realidad Virtual

Si habéis jugado alguna vez a Among Us, sabréis que la mecánica es extremadamente ágil. Corremos por los pasillos y recintos de una nave espacial realizando misiones, teniendo en cuenta que hay uno o más impostores que nos matarán por la espalda al primer descuido. Y si eres un impostor, la cosa es más divertida aún, ya que no pueden sospechar nunca de ti o te denunciarán y acabará la partida.

Esta dinámica se puso muy de moda durante la pandemia, y aunque ha perdido mucha fuerza, los creadores no desisten, y anuncian ahora una versión en Realidad Virtual (aunque no la están haciendo ellos).

Imaginad la escena: me pongo las gafas de realidad virtual y me traslado inmediatamente a una nave espacial para realizar misiones o hacer de impostor. Suena realmente bien…

La edición VR se lanzará en Quest (de Facebook – Meta), PlayStation VR y SteamVR, y está siendo desarrollado por Schell Games (conocidos por ser responsables por I Expect You To Die) con el permiso, lógicamente, de Innersloth.

De momento no hay fecha de lanzamiento, pero lo han presentado en los Game Awards de 2021 con un tráiler en Twitter.

Como veis, es una experiencia 3D en primera persona que mantiene la mecánica central del juego pensada por Innersloth. En el tráiler vemos un jugador intentando realizar una misión antes de que el impostor, el de rojo, le ataca por sorpresa (seguramente estaba escondido en algún conducto de ventilación, como viene siendo habitual en el juego).

Tenemos así versión para PC y para plataformas móviles desde 2018, para Nintendo Switch a fines de 2020 y para Xbox y PlayStation el 14 de diciembre. La versión en VR será en 2022, una aplicación que veremos gracias a la asociación con la consultora Robot Teddy.