Co Print, un módulo para impresoras 3D que permite usar hasta 7 colores simultáneos

La impresión 3D multicolor existe en la actualidad. Sin embargo, no es una experiencia que esté al alcance de mucha gente, pues suele verse más en producciones a nivel industrial, dado que gran parte de las impresoras domésticas sólo trabajan con filamentos monocromáticos.

Una solución práctica ha llamado bastante la atención durante el último tiempo en Kickstarter. Se trata de Co Print, un módulo que se puede instalar en casi cualquier impresora 3D con sistema de extrusión Bowden —una de las variantes más comunes— y que puede trabajar hasta con siete filamentos diferentes, para imprimir figuras multicolor.

Convertir una impresora 3D convencional en una multicolor

Este novedoso módulo de impresión 3D multicolor y multimaterial, que hace poco mostramos en funcionamiento a través de nuestra cuenta de Instagram, recaudó 100 mil dólares en sus primeras 36 horas de campaña en la plataforma de financiamiento Kickstarter.

Este desarrollo, orientado a aficionados, diseñadores y profesionales de la impresión 3D, surgió de la mano de Co Print Tech, socio estratégico de Creality, reconocida marca de este sector.

El éxito de esta propuesta se atribuye a su universalidad. En su presentación, afirman que Co Print puede conectarse a todas las impresoras 3D Bowden, ampliando su capacidad al uso de hasta siete filamentos de color de manera simultánea. Sin depender de procesos complejos de instalación, este accesorio puede habilitarse en tan solo 10 minutos.

“Queremos llevar entusiasmo a la industria con Co Print. Queríamos aumentar el ancho del objeto que las impresoras FDM existentes pueden producir sin la necesidad de impresoras 3D industriales para diferentes sectores», comentó Fatih Kazım Duymaz, CEO de Co Print 3D Tech. «Diseñamos Co Print para innovar frente a las desventajas de las soluciones existentes en el mercado, como la rentabilidad, el sistema operativo simple y la interfaz fácil», agregó.

En concreto, lo que hace este accesorio es actuar como un interruptor. Aprovechando el único conducto de filamentos que posee una impresora 3D convencional, Co Print se encarga de alternar los filamentos de impresión en el momento que corresponda.

El módulo Co Print es minimalista y compacto. Mide 63 cm x 13,3 cm x 1,73 cm y cuenta con una pantalla LCD de 1.8 pulgadas. Posee una interfaz amigable y su sistema se integra fácilmente con la impresora 3D. Además, tiene un sistema de alimentación mejorado que garantiza una alta precisión al momento de trabajar y como producto, resultados de alta calidad.

“Nuestro objetivo era contribuir a la visión de alcanzar el verdadero potencial de las impresoras 3D creando el potencial de la impresión 3D multifilamento rentable y de alto rendimiento para diferentes sectores”. señaló Duymaz. «Creemos que podemos hacer cambios en muchos sectores como la educación, la salud, la industria y el pasatiempo con Co Print, que es fácil de usar, compacto y asequible», afirmó.

La campaña de financiamiento de Co Print se extenderá hasta el 24 de diciembre. Aunque la primera meta de contribuciones fue superada con creces, aún se encuentran disponibles recompensas para los patrocinadores, con importantes descuentos y accesorios adicionales.

Las primeras unidades comenzarán a despacharse en marzo de 2022 y su producción masiva comenzará en abril del mismo año.

Para conocer más detalles, contribuir al proyecto o adquirir por adelantado un ejemplar de Co Print, puedes visitar su proyecto en Kickstarter.