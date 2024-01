Morpheus-1, una IA para inducir y estabilizar el sueño lúcido

En un emocionante avance en la intersección de la tecnología y la conciencia humana, la startup de neurotecnología Prophetic ha presentado su última creación: Morpheus-1. Este modelo de inteligencia artificial tiene como objetivo inducir y estabilizar el sueño lúcido, un estado en el que el soñador es consciente de que está soñando y, a menudo, tiene cierto control sobre el contenido del sueño. Pero, ¿cómo funciona este fascinante desarrollo tecnológico?

Morpheus-1, bautizado en honor al dios griego de los sueños, se distingue por su enfoque innovador en la estimulación cerebral. A diferencia de los modelos de IA tradicionales, Morpheus-1 toma la actividad cerebral como estímulo y genera ondas de sonido con formas específicas que interactúan con el estado cerebral actual para facilitar el sueño lúcido. Este enfoque único será implementado en un nuevo producto llamado «The Halo,» una banda para la cabeza que se lanzará como programa beta en la primavera.

