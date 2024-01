Cómo agregar pronombres a nuestro perfil de Instagram

Como todos sabemos, a nuestro perfil de Instagram podemos añadirle diversas características que sirvan para que los demás usuarios nos identifiquen de una manera más rápida y sencilla.

Entre las características destacan las fotos o avatar que elegimos como nuestra foto de perfil, agregar enlaces e incluso una breve biografía, etc. No obstante, algo que no todos saben es que Instagram se dio a la tarea de poder añadir pronombres de género, y aquí aprenderás a cómo aprovechar esta función en tu perfil.

El paso a paso para añadir un pronombre al perfil de Instagram

Para ello tendremos que abrir la aplicación de Instagram en nuestro móvil, una vez estemos en ella vamos a ir al apartado de nuestro perfil y justamente debajo de vuestra foto de perfil veremos la opción de editar, luego de pulsar en editar observaremos una serie de opciones, pero nos fijaremos donde dice pronombres.

Luego de tocar en el apartado de pronombres, podremos escribir el pronombre con el cual nos identifiquemos de la mejor manera, teniendo la posibilidad de elegir hasta 4 pronombres, una vez los escojamos procedemos a tocar sobre la opción de listo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

Por otro lado, tendremos en la parte inferior de la barra de los pronombres la opción de que sea una información solamente visible para vuestros seguidores o para todos los usuarios en general que vean nuestro perfil. Aunque se recomienda que esté visible para todos vuestros seguidores, ya que sí hay personas desconocidas seguir teniendo un toque de privacidad en vuestras vidas.

Si queremos que los pronombres sean visibles solamente para las personas que nos siguen, tendremos que activar la pestaña que se observa en la parte inferior de donde los seleccionamos. Es decir, si se encuentra de color azul es que está activada y, por otro lado, si se torna color gris es que no lo está y esto quiere decir que los pronombres serán visibles para todos los usuarios (incluso para los que queremos borrar como seguidores).

Si en algún momento tomamos la decisión de eliminarlos, lo podremos hacer sin ningún problema. Así mismo, si vamos a editarlos, esto no afectaría de ninguna manera la información de nuestro perfil. Es decir, es una opción para que puedan conocer de qué manera os llegamos a sentir identificados y evitar un malentendido.

Por su parte, debido a la gran cantidad de usuarios que tiene Instagram a lo largo del planeta, tenemos la opción de agregar pronombres en el idioma que queramos, entre las alternativas resaltan el español, inglés, portugués, francés y alemán.