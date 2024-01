Google Fotos tiene nueva función con IA para organizar tu biblioteca de fotos en Android

El equipo de Google anunció esta función el año pasado, pero recién está llegando a Google Fotos en Android. Se trata de una nueva función que te propone organizar un poco tu biblioteca para que se vea más bonita, y no esté llena de fotos que parecen repetidas.

No, no eliminará fotos, ni tampoco las mandará a Archivo para que no aparezcan en la biblioteca. La idea de esta función es agrupar las fotos parecidas, y que se solo se muestra una de las mejores a modo de portada.

Google Fotos tiene una nueva forma de usar la IA en Android

Si eres de esos que toman un montón de fotos de una misma escena, y luego no quieren borrar ninguna aunque son casi idénticas, te servirá la nueva dinámica que está implementando Google Fotos en Android.

Se trata de una función que te propone «agrupar automáticamente» las fotos similares que se tomaron en un mismo período de tiempo. Así que, la IA detectará automáticamente cuando haya fotos similares que cumplan con ese criterio, las agrupará en una pila y seleccionará la mejor para que sea la que esté visible en tu biblioteca.

Sabrás cuando Google Fotos haya aplicado esta función con IA porque verás el icono en la parte superior, junto con el número que indica la cantidad de fotos que forman la pila. De esa forma, no tendrás que desplazarte por veinte fotos iguales cuando miras tu biblioteca de Google Fotos.

Cómo personalizar o desactivar la nueva función de Google Fotos

Por supuesto, puedes desactivar esta función si no quieres que Google Fotos realice este cambio en tu cuenta. Para ello, solo tienes que pulsar sobre el menú de los tres puntitos, que encuentras en cada foto, y desactivar la opción «Apilar fotos similares».

O si deseas, puedes modificar la pila, quitando o agregando fotos, así como cambiar la imagen que es visible en la cuadrícula de la biblioteca de Google Fotos.

Imagen de Google