Whatsapp prepara función para compartir archivos con personas que estén cerca

Empezamos la semana con el anuncio de una función interesante que WhatsApp está desarrollando: «Personas cercanas». Esta herramienta promete facilitar el envío de archivos a dispositivos cercanos, siguiendo la estela de tecnologías previas pero con un enfoque renovado.

Recordamos con nostalgia a Android Beam, aquella función que nos permitía transferir archivos entre dispositivos Android mediante NFC. Simplemente acercabas dos teléfonos, y voilà, la transferencia se realizaba. Sin embargo, Google decidió descontinuarlo en Android Q, dejando un vacío que ahora intenta llenar Quick Share. Esta última tecnología, antes conocida como Nearby Share, ofrece una manera más versátil y eficiente de compartir archivos.

WhatsApp busca así diferenciarse, aunque lo haga con un nombre que recuerda al de una función de Telegram. Sin embargo, la propuesta de WhatsApp se centra exclusivamente en compartir archivos, sin mezclarse con otros tipos de interacciones.

Aunque aún no he tenido la oportunidad de probar esta función en acción, su potencial es evidente. Está todavía en desarrollo y, por lo tanto, no disponible para el gran público. Pero esto solo aumenta la expectativa de lo que podría ofrecer. Podemos ver el anuncio en wabetainfo.com

La posibilidad de que «Personas cercanas» se integre con Quick Share es especialmente interesante. Esto significaría poder compartir archivos no solo con individuos en un chat específico, sino con cualquiera que esté físicamente cerca y utilizando WhatsApp.

En un mundo donde la privacidad y la seguridad digital son cada vez más prioritarias, WhatsApp asegura que esta función mantendrá las transferencias cifradas y no expondrá nuestros números de teléfono. Una garantía esencial para la confianza del usuario. Podremos decidir a quién nos mostramos disponibles para enviar y recibir archivos. Esto nos da un control valioso sobre nuestra interacción digital y reduce el riesgo de spam.

Se espera que «Personas cercanas» llegue primero a los usuarios de la versión beta de WhatsApp. Este lanzamiento es uno de los más esperados del año en el ámbito de las aplicaciones de mensajería.

Otras opciones existentes para compartir archivos estando cerca

Echad un vistazo ahora a las diferentes opciones que tenemos para realizar actividades semejantes:

AirDrop (Apple):

Plataforma: Disponible exclusivamente en dispositivos de Apple (iOS y macOS).

Disponible exclusivamente en dispositivos de Apple (iOS y macOS). Funcionamiento: Utiliza una combinación de Wi-Fi y Bluetooth para transferir archivos de forma rápida y segura entre dispositivos cercanos de Apple.

Utiliza una combinación de Wi-Fi y Bluetooth para transferir archivos de forma rápida y segura entre dispositivos cercanos de Apple. Ventajas: Muy rápido y no requiere una configuración complicada. La integración con el ecosistema de Apple es impecable.

Muy rápido y no requiere una configuración complicada. La integración con el ecosistema de Apple es impecable. Limitaciones: No es compatible con dispositivos Android o Windows.

Nearby Share (Google):

Plataforma: Disponible en dispositivos Android y Chrome OS.

Disponible en dispositivos Android y Chrome OS. Funcionamiento: Permite compartir archivos, enlaces y más con dispositivos cercanos a través de Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC o Wi-Fi directo.

Permite compartir archivos, enlaces y más con dispositivos cercanos a través de Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC o Wi-Fi directo. Ventajas: Compatible con una amplia gama de dispositivos Android. Ofrece una experiencia de usuario sencilla y una transferencia rápida.

Compatible con una amplia gama de dispositivos Android. Ofrece una experiencia de usuario sencilla y una transferencia rápida. Limitaciones: No es compatible con dispositivos iOS o macOS.

ShareIt: