Documentos confidenciales en Internet, cómo protegerlos para evitar su acceso por personas no autorizadas

La protección de documentos confidenciales es un desafío crítico tanto para individuos como para organizaciones. Con el aumento de la ciberdelincuencia y las filtraciones de datos, es esencial adoptar medidas robustas para asegurar que la información sensible no caiga en manos equivocadas.

Mucha gente realiza acciones aparentemente inocentes sin saber que podrían poner en peligro la confidencialidad del contenido. Veamos el tema con detalle.

Antes de abordar la protección, es vital entender qué hace a un documento confidencial. Esto puede incluir información personal, datos financieros, secretos comerciales, entre otros. La confidencialidad en Internet se ve amenazada principalmente por accesos no autorizados, brechas de seguridad y errores humanos.

Estrategias de protección

Hay cuatro puntos que debemos tener en cuenta antes de pensar en la forma de almacenamiento:

Encriptación de Datos: Una de las herramientas más efectivas para proteger documentos es la encriptación. Esta técnica transforma la información en un código para que solo las personas con la clave puedan acceder a ella.

Casos prácticos

Voy ahora a comentar cosas que no deben hacerse nunca, para que lo grabéis a fuego lento.

Compartir en Google Drive con enlace «para que cualquiera con el enlace pueda verlo»

Al compartir un documento de Google Drive de manera pública, este puede ser indexado por motores de búsqueda. Un ejemplo de esto es cuando alguien busca «[título del documento] site:drive.google.com» en Google, lo que podría llevar al documento si está configurado como público. Si ahora mismo buscas en internet factura site:drive.google.com verás un monetón de documentos que, en teoría, deberían ser confidenciales.

Asegúrese de revisar y ajustar los ajustes de privacidad de los documentos en Google Drive. Establezca los documentos como «Privados» o compártalos solo con usuarios específicos.

Uso de contraseñas débiles

Las contraseñas débiles o reutilizadas pueden ser fácilmente hackeadas, permitiendo el acceso a documentos confidenciales. Utilice gestores de contraseñas para crear y almacenar contraseñas fuertes y únicas para cada servicio.

Hay mucha gente que pone el documento en wetransfer con una contraseña en el zip, y cuando quieres darte cuenta, la url del wetransfer ha llegado a manos no deseadas que consiguen adivinar fácilmente que la contraseña es 123456 o el nombre de la empresa.

Phishing y Ataques de Ingeniería Social

Los ciberdelincuentes utilizan tácticas de engaño para obtener acceso a cuentas y documentos confidenciales. Capacite a los usuarios en la identificación de correos electrónicos y mensajes sospechosos. No haga clic en enlaces o descargue archivos de fuentes desconocidas. La mayoría de los hackeos que salen en la prensa, son posibles por este punto.

Redes WiFi Públicas

Acceder a documentos confidenciales a través de una red WiFi pública puede exponerlos a interceptaciones. Evite acceder a información sensible utilizando redes públicas. Use una VPN (Red Privada Virtual) para cifrar su conexión en caso de que no sea posible evitar la WiFi pública.

Conciencia y capacitación

Educar a los usuarios sobre las mejores prácticas en seguridad digital es esencial para prevenir filtraciones involuntarias de información. Las organizaciones deben desarrollar y hacer cumplir políticas de seguridad que incluyan la gestión de contraseñas, el manejo de dispositivos y la respuesta ante incidentes de seguridad.

Todo pasa por la formación, pero aún así, a pesar de las mejores medidas, las brechas de seguridad pueden ocurrir. Tener un plan de respuesta ante incidentes es crucial para minimizar el daño. Revisar y actualizar regularmente las estrategias de seguridad para abordar nuevas amenazas y vulnerabilidades es clave.

Como veis, la protección de documentos confidenciales en Internet requiere un enfoque multifacético que incluya tecnología, educación y políticas sólidas. Al adoptar estas estrategias, individuos y organizaciones pueden mejorar significativamente la seguridad de su información y reducir el riesgo de accesos no autorizados. La responsabilidad de proteger la información confidencial es compartida y requiere un compromiso continuo con las mejores prácticas de seguridad en la era digital.