Qué ventajas tiene una VPN

Una VPN, o Red Privada Virtual, es una tecnología de red que permite a los usuarios conectarse de manera segura a Internet. Pero ¿qué es exactamente una VPN y por qué es tan importante en nuestra vida digital actual?

¿Qué es una VPN y para qué sirve?

Una VPN funciona creando un «túnel» cifrado entre tu dispositivo y el servidor VPN al que te conectas. Este túnel cifrado asegura que todos los datos que se transmiten entre tu dispositivo y el servidor VPN están seguros y protegidos de miradas indiscretas. En otras palabras, una VPN te permite navegar por Internet de forma segura y privada, protegiendo tu información personal y tus actividades en línea.

La importancia de una VPN radica en su capacidad para proteger tu privacidad y seguridad en línea. Al usar una VPN, tu dirección IP real se oculta, lo que dificulta el seguimiento de tus actividades en línea. Por otro lado, una VPN también te permite acceder a contenido que puede estar geográficamente restringido, lo que significa que puedes navegar por Internet sin limitaciones.

Los proveedores de este servicio ofrecen miles de servidores VPN de docenas de lugares diferentes, lo que significa que podrás navegar por la web como si estuvieras en otro país. El cifrado se realiza mediante protocolos de cifrado de VPN, de los cuales los más populares son WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPsec, que tienen todos sus pros y sus contras.

¿Cómo funciona una VPN?

El primer paso para entender cómo funciona una VPN es comprender la conexión a un servidor VPN. Cuando te conectas a una VPN, tu dispositivo establece una conexión segura con un servidor VPN. Este servidor puede estar ubicado en cualquier parte del mundo y actúa como un intermediario entre tu dispositivo e Internet.

Una vez establecida la conexión con el servidor VPN, todos los datos que se transmiten entre tu dispositivo y el servidor VPN se cifran. Este proceso de cifrado asegura que tus datos sean completamente inaccesibles e ilegibles para cualquier persona que intente interceptarlos. El cifrado es una de las herramientas más importantes que las VPN utilizan para garantizar la seguridad y la privacidad de tus datos.

Finalmente, cuando tus datos llegan al servidor VPN, se descifran y se envían a Internet. Como tus datos aparecen como si vinieran del servidor VPN y no de tu dispositivo, tu dirección IP real se oculta. Esto significa que puedes navegar por Internet de forma segura y privada, ya que tu actividad en línea no puede ser rastreada hasta tu dispositivo.

Beneficios de una VPN

Una VPN ofrece una serie de beneficios significativos que la convierten en una herramienta esencial para cualquier usuario de Internet. Aquí te presentamos los principales beneficios de utilizar una VPN:

Seguridad en Internet

Uno de los beneficios más destacados de una VPN es la seguridad en Internet. Al crear un túnel cifrado entre tu dispositivo y el servidor VPN, una VPN protege tus datos de los piratas informáticos y otros actores malintencionados en Internet. Esto es especialmente útil cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas, que a menudo son inseguras y pueden ser explotadas por ciberdelincuentes.

Privacidad y anonimato

Otro beneficio importante de una VPN es que te proporciona privacidad y anonimato en línea. Al ocultar tu dirección IP real, una VPN dificulta el seguimiento de tus actividades en línea. Esto significa que tu proveedor de servicios de Internet, los anunciantes y otros terceros no podrán ver qué sitios web visitas o qué haces en línea.

Acceso a contenido restringido geográficamente

Finalmente, una VPN te permite acceder a contenido que puede estar restringido geográficamente. Al conectarte a un servidor VPN en otro país, puedes «engañar» a los sitios web para que piensen que estás en ese país, lo que te permite acceder a contenido que de otro modo no estaría disponible en tu ubicación actual.

Seguridad en VPN – Wi-Fi Pública

Conectarse a redes públicas no seguras puede provocar la pérdida de datos, como información de acceso, cuentas bancarias, etc. Como las redes Wi-Fi públicas suelen estar desprotegidas, los hackers pueden abusar de ellas, utilizando ataques de intermediario (MiTM) y otros ataques, que les permiten robar los datos de las personas. Cuando te conectas a una VPN WiFi, los datos del usuario se cifran y viajan a través de un túnel seguro, lo que dificulta enormemente la interceptación por parte de los hackers, incluso al conectarte a redes públicas no seguras.

Evitar el estrangulamiento del ancho de banda

Los proveedores de servicios de Internet (PSI) deciden reducir la velocidad de conexión para evitar que los usuarios ocupen demasiado ancho de banda. Esto puede afectar al streaming, a los juegos online, a la descarga de archivos grandes, etc. Una VPN puede evitar esto, ya que el ISP no podrá ver lo que el usuario está haciendo online, por lo que el ancho de banda ya no puede limitarse debido a un caso de uso específico. Esto también oculta los datos de navegación del ISP, por lo que no puedes ser espiado de nuevo.

Conexión segura

Como se ha mencionado, una VPN proporciona un túnel seguro y cifrado, a través del cual los datos del usuario viajan a un servidor VPN. Una vez alcanzado un servidor VPN, el usuario obtiene una nueva dirección IP, ocultando la original, de modo que los sitios web visitados o las apps utilizadas no pueden ver la dirección IP real. Esto permite a los usuarios navegar por internet de forma anónima y dificulta enormemente que alguien pueda espiar (gobierno/ISP/hackers) la conexión.

También es importante utilizar solo servicios VPN seguros. Algunos proveedores de VPN adoptan la política de no registrar, lo que significa que no recopilan información de navegación (por ejemplo, los sitios web visitados). Para respaldar sus afirmaciones, los proveedores de VPN Premium llevan a cabo auditorías externas de sus servicios (realizadas por empresas de renombre, como PWC) para demostrar que las afirmaciones sobre la ausencia de registros son ciertas.

Evitar la censura

Los países autoritarios o que restringen la privacidad por otros motivos suelen optar por bloquear los sitios web o los servicios que pueden ser desfavorables para el régimen que ocupa el poder. Esto incluye a menudo sitios web de redes sociales, como el bloqueo de Facebook en China o WhatsApp, que no está disponible en algunos países de Oriente Medio. En algunos casos, plataformas enteras de servicios, como Google, no están disponibles en su totalidad.

Además de ofrecer la posibilidad de acceder a contenidos de entretenimiento, las VPN pueden ser vitales para los activistas políticos o los periodistas que residen en países que restringen la libertad de expresión.

Tipos de VPN

VPN configurada en SSL

Una VPN configurada en SSL (Secure Sockets Layer) utiliza el protocolo SSL para establecer una conexión segura y cifrada entre tu dispositivo y el servidor VPN. Este tipo de VPN es comúnmente utilizado por sitios web para proporcionar una conexión segura, especialmente para transacciones en línea y el intercambio de información confidencial.

El SSL es un protocolo de seguridad que cifra los datos transmitidos entre tu dispositivo y el servidor VPN, protegiendo la información de posibles interceptaciones. Una de las ventajas de las VPN configuradas en SSL es que no requieren la instalación de software específico, ya que la mayoría de los navegadores web modernos son compatibles con SSL.

VPN de sitio a sitio

Una VPN de sitio a sitio, también conocida como VPN de red a red, es un tipo de VPN que se utiliza principalmente en el ámbito empresarial. Esta VPN conecta redes completas entre sí, lo que permite a los usuarios de diferentes ubicaciones físicas acceder a los recursos de la red de la empresa como si estuvieran en la misma ubicación.

Las VPN de sitio a sitio son ideales para empresas con múltiples ubicaciones que necesitan compartir recursos de red de forma segura. A diferencia de las VPN cliente a proveedor, las VPN de sitio a sitio no requieren que cada usuario establezca una conexión VPN individual, ya que toda la red está conectada a la VPN.

VPN cliente a proveedor

Una VPN cliente a proveedor es el tipo de VPN más comúnmente utilizado por los usuarios individuales. Este tipo de VPN permite a los usuarios conectarse a una red privada, como la red de una empresa o un servicio de VPN, desde su dispositivo personal.

Cuando te conectas a una VPN cliente a proveedor, tu dispositivo se convierte en el «cliente» y se conecta al «proveedor», que es el servidor VPN. Esta conexión se realiza a través de un «túnel» cifrado, que protege tus datos de ser interceptados.

Las VPN cliente a proveedor son ideales para usuarios individuales que desean proteger su privacidad en línea, acceder a contenido geográficamente restringido o asegurar su conexión cuando utilizan redes Wi-Fi públicas.

¿Cómo instalar una VPN?

En tu PC

Elige un proveedor de VPN: Existen muchos proveedores de VPN disponibles, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos de los más populares incluyen NordVPN, ExpressVPN y CyberGhost. Asegúrate de elegir uno que se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Descarga el software de la VPN: Una vez que hayas elegido un proveedor de VPN, visita su sitio web y descarga el software de la VPN. La mayoría de los proveedores de VPN ofrecen software para Windows, Mac y Linux.

Instala el software de la VPN: Abre el archivo que descargaste y sigue las instrucciones para instalar el software de la VPN en tu PC.

Configura la VPN: Después de instalar el software, ábrelo y sigue las instrucciones para configurar la VPN. Esto generalmente implica ingresar tus credenciales de inicio de sesión y seleccionar el servidor al que deseas conectarte.

Conéctate a la VPN: Una vez que hayas configurado la VPN, puedes conectarte a ella. Cuando estés conectado, todo tu tráfico de Internet se cifrará y se enviará a través de la VPN.

En tu smartphone

Elige un proveedor de VPN: Al igual que con un PC, necesitarás elegir un proveedor de VPN. Muchos proveedores de VPN ofrecen aplicaciones para iOS y Android.

Descarga la aplicación de la VPN: Ve a la App Store o Google Play Store, busca la aplicación de tu proveedor de VPN y descárgala en tu teléfono.

Configura la VPN: Abre la aplicación de la VPN y sigue las instrucciones para configurarla. Esto generalmente implica ingresar tus credenciales de inicio de sesión y seleccionar el servidor al que deseas conectarte.

Conéctate a la VPN: Una vez que hayas configurado la VPN, puedes conectarte a ella. Cuando estés conectado, todo tu tráfico de Internet se cifrará y se enviará a través de la VPN.

En tu router

Elige un proveedor de VPN: Al igual que con un PC o un teléfono, necesitarás elegir un proveedor de VPN. Asegúrate de elegir uno que ofrezca soporte para la instalación de VPN en routers.

Configura la VPN en tu router: Este proceso variará dependiendo de tu proveedor de VPN y del modelo de tu router. En general, deberás iniciar sesión en la interfaz de administración de tu router, encontrar la configuración de la VPN y seguir las instrucciones proporcionadas por tu proveedor de VPN para configurar la VPN.

Conéctate a la VPN: Una vez que hayas configurado la VPN en tu router, todos los dispositivos que se conecten a tu red estarán protegidos por la VPN.

Recuerda que, aunque instalar una VPN en tu router puede proporcionar protección a todos tus dispositivos, también puede ser más complicado de configurar y puede ralentizar tu conexión a Internet. Por lo tanto, asegúrate de considerar cuidadosamente tus necesidades antes de decidir instalar una VPN en tu router.

¿Son seguras las VPN?

Las VPN, o Redes Privadas Virtuales, son una herramienta esencial para proteger tu privacidad y seguridad en línea. Sin embargo, es importante entender que no todas las VPN son iguales y que la seguridad que ofrecen puede variar significativamente.

En general, las VPN son seguras si eliges un proveedor de VPN confiable. Un buen proveedor de VPN cifrará tus datos, ocultará tu dirección IP y no registrará tus actividades en línea. Sin embargo, hay proveedores de VPN que pueden no ofrecer estos niveles de seguridad, especialmente las VPN gratuitas.

Cómo seleccionar un proveedor de VPN seguro

Al seleccionar un proveedor de VPN, es importante verificar su política de privacidad y seguridad. Busca proveedores que utilicen cifrado de alta calidad, que no registren tus actividades en línea y que tengan una política de privacidad clara y transparente.

Además, es útil leer opiniones y reseñas de otros usuarios para obtener una idea de la confiabilidad y eficacia del proveedor de VPN. Los proveedores de VPN de pago suelen ofrecer mejores niveles de seguridad y privacidad que las VPN gratuitas.

Riesgos de las VPN gratuitas

Aunque las VPN gratuitas pueden parecer atractivas, a menudo vienen con riesgos significativos. Algunas VPN gratuitas pueden vender tus datos a terceros, lo que puede poner en riesgo tu privacidad. Por otro lado, las VPN gratuitas a menudo tienen limitaciones en términos de velocidad y cantidad de datos que puedes usar.

Algunas recomendaciones de VPN

No es fácil realizar recomendaciones en este sector, pero hay algunas que deben tenerse siempre presentes.

No es fácil realizar recomendaciones en este sector, pero hay algunas que deben tenerse siempre presentes.

Proton VPN: ProtonVPN es una opción sólida en general. Los usuarios experimentados encontrarán las características que están buscando, y los principiantes encontrarán una experiencia sencilla.

Surfshark VPN: Surfshark tiene una buena colección de características y no pone límites al número de dispositivos que puedes usar con una sola suscripción.

TunnelBear VPN: TunnelBear VPN es una excelente opción para cualquier persona nueva en las VPN, gracias a su interfaz sencilla y amigable.

CyberGhost VPN: Conocida por su gran colección de ubicaciones de servidores.

Conclusión

¿Realmente necesitas una VPN en casa?

La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de tus necesidades individuales y de cómo utilizas Internet. Si valoras tu privacidad en línea y quieres proteger tus datos personales de posibles amenazas, entonces una VPN es una herramienta esencial. Además, si a menudo te conectas a redes Wi-Fi públicas o accedes a contenido que puede estar geográficamente restringido, una VPN puede ser de gran ayuda.

Resumen de los beneficios de una VPN

En definitiva, una VPN ofrece varios beneficios clave:

Seguridad en línea: Una VPN cifra tus datos y protege tu conexión a Internet, lo que te protege de posibles amenazas en línea.

Privacidad: Al ocultar tu dirección IP, una VPN te permite navegar por Internet de forma anónima, protegiendo así tu privacidad.

Acceso a contenido restringido geográficamente: Una VPN te permite acceder a contenido que puede estar bloqueado en tu ubicación geográfica.

Mejora de la experiencia de navegación: Al ocultar tu actividad en línea a tu proveedor de servicios de Internet, una VPN puede evitar la limitación de velocidad, mejorando así tu experiencia de navegación.

