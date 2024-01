Windows 10 tendrá una nueva forma de mostrar el clima en tu equipo

Si bien la mayoría de las novedades llegan para Windows 11, el equipo de Microsoft sigue trabajando en mejorar la experiencia de los usuarios que tienen Windows 10 en sus ordenadores.

Microsoft anunció las funciones que están probando bajo la versión Windows 10 22H2 Build 19045.3992 para los que participan del programa Insiders. Te contamos los detalles a continuación.

Widget del clima en la pantalla de bloqueo de Windows 10

Y entre las novedades, encontramos una nuevo widget de clima en Windows 10, que los usuarios podrán disfrutar desde la pantalla de bloqueo. Se trata de un widget interactivo que se actualiza en tiempo real, que con solo pasar el cursor mostrará más información sobre el clima.

Y por supuesto, con solo pulsar sobre el widget se abrirá una ficha con más información del clima en Microsoft Edge. Así que, si simplemente quieres ver datos básicos del clima, como la temperatura o si hay probabilidades de lluvia en tu zona, no necesitarás ni desbloquear tu ordenador.

Con solo mirar la pantalla de bloqueo ya tendrás disponible esta información. Y si quieres tener más detalles, por ejemplo, un pronostico extendido para los próximos 5 días, no necesitarás pasar por Google ya que con solo pulsar en el widget te llegará directamente a esa información.

Funciones que llegarán a la versión estable de Windows 10

Para que esta dinámica funcione solo será necesario haber iniciado sesión con una cuenta de Microsoft, y tener activado el widget para que funcione en la pantalla de bloqueo.

Hay que tener en cuenta que esta función se anunció bajo el programa Insiders, así que aún no lo encontrarás en la versión estable de Windows 10. Si bien el equipo de Microsoft ya ha puesto fecha para quitar el soporte para Windows 10, no significa que no seguirán sumando nuevas funciones en un futuro cercano.

Recordemos que el año pasado, Microsoft también mencionó que veríamos Copilot en Windows 10, con un funcionamiento parecido al que ofrece en Windows 11.

Imagen de Unsplash