Un nuevo GPT para crear imágenes con IA y pedir alteraciones del resultado

Si habéis trabajado alguna vez con sistemas de generación de imágenes con Inteligencia Artificial, como DALL-E o Midjourney, por ejemplo, sabréis que todos ellos tienen un mismo problema: es difícil realizar alteraciones de la misma imagen.

Con Midjourney es algo más sencillo, ya que podemos seleccionar uno de los resultados, especificar una sección de la imagen y pedir alteración en dicha sección, manteniendo el resto intacto. Con ChatGPT Plus (DALL-E) podemos pedir alteraciones, pero siempre cambia el resultado.

También es posible hacerlo con la última versión de Photoshop, ya que permite crear contenido de IA en cualquier zona de la imagen (añadir un pájaro, poner una sonrisa… lo que sea).

El caso es que ahora tenemos una nueva opción con uno de los GPTs creados dentro de ChatGPT. Ya lo han usado miles de personas, aunque en mis pruebas no he encontrado que sea precisamente una revolución.

Se trata de Image Generator, un GPT especializado en generar y refinar imágenes con una combinación de tono profesional y amigable. Creado por Naif J Alotaibi, no es una solución perfecta, ya voy avisando.

Usando Image Generator

Veamos un ejemplo. Le pido que haga un perro tocando la guitarra en una playa, y este es el resultado:

Me gusta, pero prefiero que tenga un sombrero, de forma que, en el mismo chat, le digo que añada un sombrero al mismo perro.

Como veis, ha mantenido el escenario, las luces, los pájaros, el sol… es cierto que el perro no es el mismo, y que el ángulo ha cambiado, pero el resultado es aceptable.

Usando ChatGPT Plus

Si no accedo a este nuevo GPT y se lo pido directamente a ChatGPT (que ya tiene acceso a DALL-e), sin cambiar el prompt, me genera esto:

Vaya, ya me ha puesto el sombrero. No pasa nada, le pido que lo quite:

Como veis, también mantiene el entorno. Es posible que haya ciertas diferencias que con el nuevo GPT no habría, pero son muy sutiles.

Conclusión

La creación de GPTs dentro de ChatGPT, y la posibilidad de ofrecerlos en su tienda es una buena idea, ya que todos ellos vienen con un «prompt de instrucciones» por defecto, pero eso no cambia el corazón de ChatGPT, ni el de la creación de imágenes.

Un GPT creado por alguien dentro de ChatGPT puede sustituirse perfectamente por un buen prompt en un chat. Nos permite ahorrar tiempo para no tener que escribir el mismo prompt constantemente, eso es cierto, y tener acceso al nuevo GPT con un solo clic, con el «prompt mágico» precargado, pero no esperéis ninguna magia en ninguno de los GPTs que hay en las tiendas, prácticamente todo lo que allí ofrecen se puede hacer con ChatGPT Plus con un poco de paciencia y experiencia.