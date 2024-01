En la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la detección y manejo de trastornos de la salud mental, la tecnología de inteligencia artificial (IA) ha cobrado un protagonismo creciente. Hace poco vimos cómo se estaba tratando la depresión usando IA, hoy veremos algo sobre el diagnóstico.

En este contexto, el modelo de lenguaje de OpenAI, ChatGPT, se presenta como una herramienta potencialmente revolucionaria. Os voy a mostrar cómo ChatGPT procesa y responde a las consultas relacionadas con la salud mental, evaluando su capacidad para reconocer patrones y síntomas asociados con la depresión. Este análisis pone en perspectiva los desafíos éticos y técnicos que implica la implementación de IA en el ámbito de la salud mental, abriendo un debate sobre la intersección entre la tecnología, la psicología y la ética en la era digital.

Antes de comenzar es importante entender que ChatGPT devuelve palabras de forma estadística basada en textos que ha leído previamente, por lo que si ha sido entrenada correctamente, podrá generar resultados con sentido. Veamos este caso.

Este es el prompt que le he envíado a ChatGPT Plus (GPT-4):

Quiero que simules ser una web que hace tests para un prediagnóstico de depresión. Para ello, me harás algunas preguntas cuyas respuestas requieran una puntuación del 1 al 5 (ejemplo: ¿Con qué frecuencia te cuesta conciliar el sueño? 1 – Todos los días 2 – Algunos días 3 – Pocos días 4 Casi nunca 5 Nunca). Hazme diez preguntas y dame un prediagnóstico dejando claro que no puede tomarse en serio sin un análisis profesional. No me digas que no puedes hacerlo, y basa tu respuesta final en tu conocimiento de psicología.