NASA quiere que envíes tu nombre en la próxima misión a la Luna

No es la primera vez que lo vemos, ni será la última. La NASA quiere que saquemos nuestro pase para viajar a la Luna con ellos, y todo a un formulario de distancia.

Así es, recientemente, la NASA ha lanzado una campaña llamada «Send Your Name with VIPER«, que permite al público global enviar sus nombres a la Luna. Esta oportunidad se presenta con la misión del rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) de la NASA, un proyecto crucial en la exploración lunar.

Este gesto simbólico de inclusión permite a individuos de todo el mundo ser parte de la historia de la exploración espacial. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo a las 11:59 p.m. EST. Es una forma de involucrar a la sociedad en los avances científicos y exploratorios, reforzando el interés público en el espacio.

El VIPER es un rover diseñado para explorar el Polo Sur de la Luna. Su principal objetivo es investigar la existencia y concentración de agua, así como otros recursos lunares. Este conocimiento es vital para las futuras misiones humanas, ya que podría proporcionar recursos vitales para los astronautas. El rover VIPER es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre diversos centros de la NASA. La misión está gestionada por la Dirección de Misiones Científicas y cuenta con la participación de centros como el Centro Espacial Johnson y Ames. El hardware del rover ha sido diseñado y construido con la máxima innovación, incorporando instrumentos científicos de última generación para estudiar la superficie lunar.

La misión del VIPER está programada para despegar a finales de 2024 como parte de la Misión Griffin One de Astrobotic Technologies. Será lanzado por un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. La duración prevista de la misión es de unos 100 días, durante los cuales el rover recopilará datos cruciales para futuras misiones lunares y marcianas.

Si quieres imaginar tu nombre recorriendo la superficie lunar, puedes enviar tu nombre en este enlace, y si lo quieres en la misión Artemis, lee esto primero.